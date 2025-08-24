Kanal İstanbul’la 20 bin hektarlık yeşil alan biter!

HABER MERKEZİ

19 Mart operasyonu ve sonraki süreçte CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ile tutuklanan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yöneticileri için Gazhane'de "Darbeye Karşı Umudun Yolunda 150. Gün" etkinliği düzenlendi. Burada konuşan Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Nuri Cem Ceylan, Kanal İstanbul projesi sürecini ve bölgedeki son durumu aktardı.

Ceylan, özellikle 19 Mart operasyonundan sonra inşaat projelerinin başladığını belirterek, “İstanbulluların yüzde 72’si bu projeyi istemiyor. Danıştay’da şu anda bekleyen onlarca dava var. Hukukun da planlamanın da arkasından dolanıyorlar” dedi. Ceylan, şöyle devam etti: “Bu inşaat projeleri de 50 bine yakın konut üretiyorlar. TOKİ bunun sosyal konut olduğunu veya kentsel dönüşümde kullanacağını söylüyor. Yani, kendileri de ikna değil. Sosyal konut diyorsanız da bu binalar, en aşağı 5-6 milyonluk binalar, nerede sosyal konut. Buradaki mesele kamunun elindeki arazilerle yaptıkları rantiye alanları. Bir de ek olarak, şu anda orada bölgedeki emlakçıları takip ederseniz, emlakçılar kendi binalarını, kendi AVM’lerini yapacaklarını söylüyorlar. Aslında, kamu eliyle özel mülklerin yapılmasını meşru kılmaya çalışıyorlar.”

Ceylan, Melen Barajı’nın 1986’da İSKİ’nin yaptığı master planında yer aldığını ve AKP iktidarı döneminde bitirilmemiş olduğunu belirterek Kanal İstanbul projesinin İstanbul’da su sorununa da yol açacağını ifade etti. “Hem kuzeyimiz hem havzalarımız hem su alanlarımız hem tarım alanlarımız, İstanbul’un, Türkiye’nin ormanlarıyla birlikte bir talan halinde” diyen Ceylan, Kanal İstanbul projesi kapsamında 136 milyon metrekarelik tarım alanının ve 20 binden hektardan fazla yeşil alanın konut alanına çevrileceğini aktardı.