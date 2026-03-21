Kanal İstanbul’un dibinde yeni konut projesi: Şirketin AKP bağlantısı dikkat çekti

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çılgın projesi Kanal İstanbul’un geçeceği hatta bulunan İstanbul Başakşehir’deki Güvercintepe Mahallesi’ndeki konut projesi için ÇED Olumlu kararı verildiğini duyurdu.

Ünsal Yapı tarafından hayata geçirilecek proje 331 konut ve 22 ticari alan olmak üzere toplam 353 bağımsız bölümden oluşuyor.

PROJENİN DETAYLARI

Hayat Park Yenişehir Toplu Konut Projesi isimli projede 13 adet blok yer alacak. Konut dağılımı şu şekilde planlandı:

– 3 adet 2+1

– 234 adet 3+1

– 94 adet 4+1

Toplamda 331 konutun yer aldığı projede, ticari fonksiyonlar ve sosyal alanlarla birlikte yaşam odaklı bir yerleşim hedefleniyor.

3 yılda tamamlanması planlanan proje tamamlandığında site içinde yaklaşık 1.462 kişinin yaşayacağı öngörülüyor. Ekonomik koşullar ve mevsimsel etkenlere bağlı olarak inşaat süresinde değişiklik olabileceği belirtiliyor.

GÜVERCİNTEPE’NİN ÖNEMİ

Kanal İstanbul projesi ilk ortaya atıldığında en önemli istimlak ve kamulaştırma çalışmasının Başakşehir ilçesinin Altıntepe, Güvercintepe ve Şahintepe mahallelerinde gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Üç mahallenin kanala cephe olacağı duyurulmuştu.

ŞİRKETİN SAHİBİ AKP’Lİ

Projenin diğer bir dikkat çeken detayı ise sahiplik ilişkisi. Projeyi yapacak şirket olan Ünsal Yapı’nın bağlı olduğu Ünsal Group’un Yönetim Kurulu Başkanı olan Orhan Ünsal iki dönem AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu. Ünsal hem 7 Haziran 2015’te gerçekleşen seçimlerde hem de 14 Mayıs 2023’te gerçekleşen seçimlerde AKP’den Ankara milletvekili aday adayı olmuştu.