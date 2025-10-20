Kanal İstanbul’un dibine millet bahçesi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘inadına yapacağız’ dediği Kanal İstanbul projesi için inşaat projeleri devam ediyor. Daha önce açtığı konut projeleri ihaleleri gündem olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu kez millet bahçesi projesi için harekete geçti.

İstanbul Arnavutköy’de bulunan Dursunköy Mahallesi’nde “Muhtelif Parseller ve Tescil Harici Alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” için Çevre, Şehircilik ve İl Müdürlüğü duyuru yayımladı. Duyuruda yer alan raporlara göre yürürlükte olan planlar değiştirilecek. Araziye millet bahçesi yapılacak. Proje alanı etrafına yapılan konutlarla susuz kalma tehlikesi yaşayan Sazlıdere'ye 8 km uzaklıkta bulunuyor.

AFET BAHANESİ

Verilen ilanda değişikliğin “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 6. Maddesi hükmü uyarınca” onaylandığı bildirildi. Bölgedeki arazilerin ise Hazine’ye ait olduğu kaydedildi.

PARK, YOL VE MEYDAN GİTTİ

Değişikliklere ilişkin hazırlanan iki ayrı raporda yürürlükte olan plana millet bahçesi eklendi. Buna göre 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde bölgeye 48 bin 978 metrekarelik, millet bahçesi arazisi eklemesi önerildi. Planda 50 bin 231 metrekarelik park alanı 6 bin 118 metrekareye düşürüldü.

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde ise 57 bin 392 metrekarelik millet bahçesi arazisi eklendi. 48 bin 8 metrekarelik park alanı 6 bin 118 metrekareye düşürülürken 14 bin 475 metrekarelik meydan ise sıfıra düşürüldü. Yine 1027 metrekarelik yol da plandan kaldırıldı.

BAKAN “GÜNDEMİMİZDE YOK” DEMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce “"Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır” demişti. Ancak bölgede konut projeleri devam ederken şimdi de bölgeye millet bahçesi yapmanın planı yapılıyor.