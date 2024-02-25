Kanal İstanbul’un hatıra parasının bile satış fiyatı uçtu!

Darphane Genel Müdürlüğü tarafından basılıp satılan Kanal İstanbul temalı hatıra paranın satış fiyatı da fırladı. 2021’e 300 TL’ye satılan hatıra paranın satış fiyatı 1.450 TL olarak güncellendi

HABER MERKEZİ

Tüm itirazlara rağmen yapılmak istenen Kanal İstanbul, yerel seçim gündeminde de tartışılmaya devam ediyor.

İktidar kanadından yapılan son açıklamalarda 15 milyar dolar olarak hesaplanan Kanal İstanbul’un maliyetinin 20 milyar doları bulduğu belirtilmişti.

Kanal İstanbul’un maliyeti katlanarak artarken Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan Kanal İstanbul temalı hatıra paranın satış fiyatının da fırladığı ortaya çıktı.

Gümüş olarak hazırlanan hatıra para, 2021 yılında 300 liradan satışa sunulmuştu. Nominal değeri 20 Türk Lirası olarak belirlenen paranın aynı kişiye tek seferde yapılacak satışı bir adetle sınırlandırılmıştı.

Ancak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde Kanal İstanbul temalı hatıra paranın satış fiyatının bin 450 TL olarak güncellendiği ortaya çıktı.

Paranın yakında stokta olacağı belirtilirken paranın satış fiyatının yaklaşık 5 kat artması dikkatleri çekti.