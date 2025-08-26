Kanal soslu konut projesi

Toplu Konut İdaresi’ne bağlı Emlak Konut GYO geçen hafta ilk 6 ayına ilişkin satış raporunu yayımladı. 9,4 milyar TL kâr elde ettiğini açıklayan şirket en büyük satışlarını ise Kanal İstanbul güzergâhında yaptı. Şirketin hem bu yıl hem de geçen yıl yaptığı satışlarda İstanbul Arnavutköy’de bulunan Yenişehir Evleri zirvede yer aldı.

Emlak Konut’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “2025 Yılı 2. Çeyrek Faaliyet Raporu verilerine göre, 1 Ocak – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında; Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe ve Park Yaşam Antalya projeleri satışlarda öne çıkan projelerimiz oldu. Yılın ilk yarısında satış hedefimizin yüzde 62’sine ulaşarak, sektördeki liderliğimizi ve markamıza olan güveni her geçen gün daha da sağlamlaştırıyoruz.”

Emlak Konut’un raporu Kanal İstanbul’un bir rant ve konut projesi olduğunu tekrar gözler önüne serdi. Rapora göre yılın ilk 6 ayında 4 bin 120 adet daire satışı yapıldı. Bu dairelerin 2 bin 719’u Kanal güzergâhında bulunan Arnavutköy Yenişehir Evleri’nden satıldı. Bu 2 bin 719 konutun satışından 19 milyar 403 milyon TL elde edildi. Konut başına elde edilen gelir 7 milyon 136 bin 326 TL oldu. Aynı projede geçen yıl boyunca yapılan konut satış adedi ise 2 bin 986’ydı. Bu konutlardan şirketin elde ettiği gelir ise 16 milyar 784 milyon TL’ydi. Geçen yılki satışlarla birlikte 18 ayda projeden toplam satış 5 bin 705 konut. Toplam gelir 36 milyar 188 milyon TL oldu.

15 ETAPTAN OLUŞUYOR

15 etaptan oluşan Yenişehir Evleri’nin 2024 yılı sonu itibariyle güncel proje değeri 55 milyar lira olarak hesaplanmıştı. Değerleme raporlarında bazı etapların inşaatının yüzde 1’lerde iken bazı etapların ise yüzde 30’lar seviyesine ulaştığı belirtilmişti. TOKİ tarafından şubat ayında bu bölge için imar planı hazırlanmıştı. Planda, "TOKİ tarafından yürütülmekte olan ‘250 Bin Sosyal Konut Projesi’ kapsamında değerlendirilmiş olup, proje kapsamında yapılması hedeflenen 28 bin 340 konut için 800 bin 833 kişi başvuruda bulunmuştur. Konutların yaklaşık 25 bin adedinin bu alanda yapılması planlanmaktadır" denilmişti. İGDAŞ, bu bölgede yapılan doğalgaz başvurularına ret cevabı vermişti.