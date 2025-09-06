Kanala düşen yavru köpek kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta sulama kanalına düşerek mahsur kalan yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, boş sulama kanalına bir yavru köpeğin düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye giden ekipler, merdiven yardımıyla kanala inerek köpeği bulunduğu yerden aldı. Daha sonra mama desteği sağlanan köpek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.