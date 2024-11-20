Kanalı bırak, depreme bak

Haber Merkezi

Erdoğan’ın ‘Çılgın Proje’si Kanal İstanbul’a ilişkin geçen hafta yapılan bilirkişi incelemesine dair uzmanlar ve yaşam savunucuları itirazlarını sürdürüyor. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’ndan yapılan açıklamada madde madde itirazlar dile getirildi ve projeden vazgeçilmesi istendi. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube binasında gerçekleştirilen açıklamada şu maddeler sıralandı:

• ÇED Olumlu kararına ilişkin açılan ve yasa uyarınca ivedilikle görülmesi gereken davada yürütmeyi durdurma kararı gecikmeksizin verilmelidir.

• Hassas ekosistemlerimizi yok edecek, planlama esaslarını göz ardı eden, hukuksuz projeden bir an önce vazgeçilmelidir.

• Hükümeti, rant odaklı projeleri derhal durdurmaya, Hatay başta olmak üzere deprem bölgelerinin yaralarını sarmaya ve toplumun gerçek ihtiyaçlarına odaklanmaya davet ediyoruz.

• Kanal İstanbul Projesi, afet risklerine karşı çareymiş gibi sunulmaktadır. Oysa büyük bir gayrimenkul ve rant projesidir. Özel proje alanları, yat limanları, eko-turizme yönelik fonksiyonları, özel eğitim ve sağlık alanları ile “rezerv” alanın amacına tümüyle aykırı bir niteliğe sahiptir.

• Kanal İstanbul projesine ve onun boşa düşen ÇED Olumlu kararına beş yıl sonra bir kez daha hayır diyoruz. Rasyonellikten, bilimden hukuktan, akıldan uzak bu projeye ısrarınızdan bir an önce vazgeçin.