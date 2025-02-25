Kanal’ın adı yok, konutlar yükseldi

Tamara Öykü BAYAR

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Çılgın Proje’si Kanal İstanbul’a ilişkin bir bilgilendirme notu yayımladı. Hazırlanan notta Kanal İstanbul’un yapılmasının halkın mücadelesi ile bugüne kadar hayata geçmediği ancak Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planlarının defalarca mahkemeler tarafından iptal edilmesine rağmen inşaatların devam ettiği vurgulandı. Notta, “Halk yerinden edilip, lüks konut yapımı için alan açılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan inşaat projeleri ile Arnavutköy’ün Karadeniz’e yakın mahallelerinde, Terkos Gölü etrafında ve Sazlıdere barajı yakınlarındaki Durusu, Baklalı, Dursunköy’deki tarım alanlarının ve ormanlık alanların imara açıldığına dikkat çekildi.

İNŞAATLAR PAZARLANIYOR

Bu bölgelerde 2019-2024 yaşanan değişimin de fotoğraflarla anlatıldığı notta şu ifadeler kullanıldı: ‘‘Son zamanlardan hükümetten hiç kimse ‘Kanal İstanbul’ dedikleri projeyi ağzına almıyor. Ama emlak sitelerine kısa bir göz atarak özellikle Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde, bir kısmı yapım halinde bir kısmı ise henüz temeli bile atılmamış inşaat projelerinin nasıl pazarlandığını görebilirsiniz.”

Notta ayrıca bölgede hazırlanan projelere dikkat çekildi. Bu projelerle ilgili şunlar aktarıldı:

• Arnavutköy-Dursunköy Emlak konut projesi

Proje tam olarak tarım alanları üzerine kurulu. İnşaat alanlarının önünde hâlâ hayvancılık devam ediyor ve mera alanları betona boğulmak üzere.

• Baklalı TOKİ Konutları:

TOKİ’nin Baklalı köyünün ve kanal geçeceği söylenen hattın dibinde yaptığı 3 bin 750 konutluk inşaat birbirinin üzerine çıkmış beton yığınları ve hemen önünde traktör parçalarını görmek mümkün. Koca bir beton dağ uçsuz tarlaların arasında yükseliyor.

Öncesi - Sonrası

• Lüks konut inşaatları

Karaburun ve Durusu arasındaki lüks konut inşaatları kanal ve yenişehir projesinin gizlenen yüzü. Orman ve göl manzaralı evler yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor. Yok edilen ormanlar ve İstanbul’un temiz su varlıklarından biri olan Terkos gölü. Durusu’da yaşayanlar yıllarca su koruma alanında oldukları için çatılarını bile onaramadıklarını anlattılar. Oysa şimdi mahkemelerin iptal ettiği imar planlarına dayanarak Terkos gölü etrafında lüks konut inşaatları yükseliyor.

Öncesi - Sonrası

Notun sonuç kısmında ise şu ifadeler kullanıldı: “Bugün geldiğimiz noktada kanala dair süslü sözler ortaya atılmıyor, derin bir sessizlik var. Ancak İstanbul’un kuzeyindeki şehirleşme daha büyük bir felaketin habercisi. TOKİ’nin hedefinde şimdi de Sazlıbosna var. Projenin ihaleleri yapılmaya başlandı. İstanbul’un kuzeyini imara açmak İstanbul’a ihanettir. Bu sözün sahipleri rant uğruna kenti kuzeye doğru büyütürken insanların geçim kaynaklarını yok ediyor, insanları sürgün ediyor. Bütün Marmara Bölgesi açısından ise büyük bir ekolojik yıkımın adımlarını atıyor.”