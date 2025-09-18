Kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaralandı
Ümraniye'nin Finanskent Mahallesi’nde meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Ümraniye'de kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi.
Toprak altında kalan işçi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sabah saatlerinde Ümraniye Finanskent Mahallesi'ndeki iş merkezi önünde yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi.
Göçük altında kalan işçi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan işçi, hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan iş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.