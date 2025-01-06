Kanalizasyon sularında yemek pişiyor: Öğrenci sağlığı tehlikede

Mahir KANAAT

İzmir Buca’da bulunan Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi’nin yemekhanesini kiralayan şirket, yapılan denetlemelerde sağlıksız koşullar, yiyeceklerin kalitesizliği ve hijyen eksikliği tespit edilmesine rağmen yemek çıkarmayı sürdürüyor. Eğitim-Sen İzmir 5 No’lu Şube ve Veli-Der İzmir Şubesi konuya yönelik ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir, okulun her türlü imkan ve personele sahip olmasına rağmen yemekhane ve mutfağını kendi işletmediğini ve yıllardır kiraya verdiğini belirtti. Yemekhanenin en son Lezzet Ege Catering şirketine kiralandığını aktaran Candemir, “Uzun zamandır aynı şirket yemekhaneyi işletmiş ve yemekhane ve mutfağın imkanlarını kendi işlerinde kullanmıştır. Okul yemekhanesi, okulun öğrencilerine yemek çıkarması amacıyla kiraya verilmesine rağmen şirket tarafından onlarca kuruma yemek satacak şekilde amacı dışında kullanılmış ve rant sağlanmıştır” diye konuştu.

YÜZLERCE ŞİKAYET

Şirketin, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi’nin yanı sıra; Konak Anadolu Lisesi’ne, Gümüş Anaokulu’na, İzmir Kız Lisesi’ne, Buca’da bulunan birçok kurum kantinine ve emniyet müdürlüğünün bazı birimlerine yemek satmaya devam ettiğini aktaran Candemir, şunları söyledi: “Yıllardır şirketin yemeklerinin kalitesizliği, temizliği, hijyeni, besin değeri ile hizmetleri, veli ve öğrencilerin yüzlerce şikayetine ve bunlara bağlı soruşturmalara konu olmuştur. Bu güne kadar tüm olumsuz durum ve şikayetlere rağmen okulun yemekhanesini kiralayan şirket ile okul müdürlüğü arasındaki sözleşme, defalarca uzatılarak bugüne kadar devam etmiştir. Şirketin çıkardığı yemekler ve yemekhanenin durumuyla ilgili, yıllardır veli ve öğrenci şikayetleri görmezden gelinmiştir. Yemekhanenin sağlıksız koşulları, çıkan yemeklerin kişi sağlığı açısından sakıncaları, kalitesiz yiyecekler son aylar da yüzlerce şikayete konu olmuştur.”

Şikayetlerin artmasının ardından Buca İlçe Tarım Müdürlüğü’nün yemekhaneyi 23 Eylül 2024 tarihinde denetlediğini belirten Candemir, “Müdürlük, denetlemelerde görülen eksiklikleri şirkete bildirmiş ve verilen süre içinde düzeltilmesi istenmiştir. Verilen süre sonunda 22 Kasım 2024 tarihinde tekrar yapılan denetlemede eksikliklerin giderilmediği tespit edilmiştir. Bu gerekçeler ile yemekhanenin eksikleri giderilinceye kadar kapatılması kararı vermiştir. Bu karar kaymakamlık aracılığı ile şirketten yemek hizmeti alan kurumlara bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.

TAŞAN KANALİZASYON YEMEKHANEDE

Öte yandan okul müdürlüğü yetkisiyle her ay yapılan düzenli denetlemelerde ortaya çıkan eksikliklerden söz eden Candemir, şöyle konuştu:

“Tüm bu rapor, karar ve denetimlere rağmen, halen binlerce insan bu yemekhaneden çıkan yemekleri yemeye devam etmektedir. Öyle ki yemekhanenin sağlıksız koşulları yapılan denetlemelerde çekilen fotoğraf ve videolarda açıkça görünmektedir. Yemekhanede kanalizasyon taştığı, taşan kanalizasyon suları içerisinde yemek yapıldığı videolarla tespit edilmiştir. Taşan kanalizasyon suları okul bahçesinde bile sağlık sorunlarına neden olmuştur. Bu korkunç görüntüleri okul müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, kaymakam olmak üzere tüm yetkililer bilmektedir. Ama bu şirket bu yemekhaneyi işletmeye devam etmektedir.”

Sözleşmenin derhal feshedilmesi gerektiğini vurgulayan Candemir, “Milli Eğitim Bakanlığı personeli olduğu halde yemekhanenin kiraya verilmesinden dolayı okuldan başka yerlere gönderilen başta aşçılar olmak üzere tüm personel tekrar okula döndürülmeli, okul yemekhanesi kuruluş amacına uygun olarak sadece okulun öğrencilerine yemek verecek şekilde yeniden düzenlenmelidir” diye konuştu.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

İl Milli Eğitim Müdürü ve İzmir Valisi’ne seslenen Candemir, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Öğrencilerimize bu sağlıksız koşullarda hazırlanan yemeklerin yedirilmesini durdurun. Yıllardır bu sağlıksız koşullarda hazırlanan, öğrencilerimizin sağlıklarını hiçe sayan, yaşananların devamına göz yuman yetkililer hakkında gerekli soruşturmanın yapılması ve cezaların verilmesini istiyoruz. Bu konunun takipçisi olacağız.”