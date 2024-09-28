Kanarya Adaları'nda göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 9 kişi öldü, 50 kişi kayıp
Kanarya Adaları'nda El Hierro açıklarında göçmenleri taşıyan tekne dün alabora oldu. Olayda teknede bulunan göçmenlerden 27'si kurtarıldı, 9 kişinin ise cesedine ulaşıldı. Yaklaşık 50 kişiden ise henüz haber alınamadı.
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan El Hierro açıklarında dün alabora olan göçmenleri taşıyan teknedeki 27 kişinin kurtarıldığı, 9 cesede ulaşıldığı ve yaklaşık 50 kişinin kaybolduğu bildirildi.
İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Acil Yardım Kurumu kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, El Hierro'nun Las Playas (Plajlar) Sahili açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin dün akşam saatlerinde alabora olduğu duyuruldu.
Bölgeye giden İspanya Sahil Güvenlik ekiplerinin 27 kişiyi kurtardığı, 9 kişinin cesetlerine ulaştığı kaydedildi.
50 GÖÇMEN KAYBOLDU
Görgü tanıklarının ifadelerine göre teknede oldukları belirtilen yaklaşık 50 göçmenin kaybolduğu, arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Yetkililer, kurtarılan 27 göçmenden 2'sinin helikopterle hastaneye nakledildiklerini açıkladı.