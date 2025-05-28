Kanarya Adaları'nda tekne alabora oldu: 7 göçmen hayatını kaybetti

İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları grubundan El Hierro'da göçmenlerin olduğu teknenin iskeleye yanaşması sırasında alabora olması sonucu, ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Kanarya Adaları 112 Acil Servis biriminin basına verdiği bilgilerde, El Hierro'daki La Restinga Limanı'na çekilen ve içinde yaklaşık 160 göçmenin bulunduğu bir teknenin, iskeleye yanaştırılıp içindekilerin karaya çıkarılması anında alabora olduğu belirtildi.

Denize düşen göçmenlerden 4 kadın ile 4-16 yaşlarındaki 3 kız çocuğunun boğularak hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, bir bebeğin de kayıp olduğunu ifade etti.

Ağır yaralı iki gencin de hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

CAN KAYBI SAYISI BİLİNMİYOR

Liman ekiplerinin, suya düşen ve aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu teknenin gövdesinin altında kalan kişilere hemen müdahale ettiği ancak olayda hayatını kaybedenlerin tam sayısının hala bilinmediği kaydedildi.

Las Palmas de Gran Canaria Hükümet Temsilcisi Anselmo Pestana, göçmenlerin Sahil Güvenlik teknesine naklinin açık denizde riskli olmasından dolayı limanda yapıldığını söyledi.

Pestana, "Buraya gelişleri çok zorlu bir yolculuk. Çok yorgunlar ve eğer çok çabuk bir kurtarma olmazsa hızlı bir şekilde batıyorlar. Sahil Güvenlikteki profesyonel ekipler yardım edebilmek için hiç düşünmeden hemen kendilerini suya attılar ama çok kalabalık bir gruptu" diye konuştu.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ'DEN AÇIKLAMA

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabından yayımladığı mesajda, "El Hierro'da yaşanan dram hepimizi derinden etkilemeli. Daha iyi bir gelecek bulma yolunda umutsuz bir girişimde hayatlar kaybedildi. Buna karşı harekete geçilmeli. Bu, bir insanlık meselesi. Mağdurlara ve ailelerine tüm dayanışmamı ve sevgilerimi iletiyorum. Tüm desteğim, mağdurların acılarını hafifletmek için çalışanlara" ifadelerini kullandı.

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'ya doğru gelen teknenin El Hierro açıklarında fark edilmesinin ardından Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla kıyıya çekildiği belirtildi.

Kanarya Adaları, son yıllarda İspanya'da en fazla göçmen akınının yaşandığı bölge olarak dikkati çekiyor.