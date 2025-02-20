Kanarya çok rahat, Aslan zorun peşinde

Yunis ALAÇAM

Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları bugün oynanacak. Rakibi Anderlecht’le oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe farklı galibiyetin verdiği rahatlıkla sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler her türlü galibiyet, beraberlikle ve iki farklı yenilgide turu atlayan taraf olacak. Üç farklı mağlubiyette ise maç uzatmaya gidecek.

Karşılaşma saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. İlk maçında Az Alkmaar’a 4-1 mağlup olan Galatasaray ise zorun peşinde koşacak. Sarı-kırmızılı ekibe üç ve üzerinde farklı galibiyet gerekecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1’den yayımlanacak.