Kanarya'dan kritik kayıp

Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler zirve yarışında çok önemli iki puandan oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe 33, Başakşehir ise 17 puana yükseldi.

Yarın Trabzonspor'un Göztepe deplasmanında kazanması halinde Kanarya ikinci sıradaki yerini kaybedecek. Karşılaşmanın önemli anları:

5. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Jhon Duran, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun penaltı noktasına pasında topla buluşan Talisca'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

7. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in baskısıyla topu kapan Oğuz Aydın, soldan son çizgiye inip ön direğe ortaladı. Fred'in uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

KISIR OYUN

26. dakikada Shomurodov'un pasında sağdan ceza sahasına giren Fayzullayev, direkt kaleyi düşündü ancak Ederson, pozisyonda iyi yer tutarak gole izin vermedi.

39. dakikada Ömer Ali'nin pasında topla buluşan Kemen, soldan ceza sahasına giren Shomurodov'u gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez aşırtma vuruş denedi ancak Ederson, meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+2. dakikada Başakşehir savunmasından Operi'nin hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alvarez'in gelişine sert şutunda top, az farkla direğin üstünden auta gitti.

İkinci yarıda dengeli oyun devam etti. Her iki takım da net fırsat üretmekte zorlanırken Fenerbahçe kilidi duran topla kırdı. Marco Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda yükselerek düzgün bir kafa vuruşu yapan Milan Skriniar 64'üncü dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Skor 1-0'ken En Nesyri ile mutlak bir pozisyondan yararlanamayan sarı-lacivertli ekip büyük bir fırsat tepti. 81'de Olivier Kemen'in ortasında Bertuğ Yıldırım'ın kafasıyla golü bulan Başakşehir skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka önemli bir fırsat olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.