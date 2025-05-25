Kanarya en büyük kupa için sahada

Mahir KANAAT

Fenerbahçe, Euroleague finalinde bugün Monaco ile karşılaşacak. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de oynanacak final mücadelesi bugün saat 20.00’de başlayacak ve S Sport’tan yayımlanacak.

Basketbola yaptığı yatırımla Avrupa’nın en önemli ekollerinden biri haline gelen Fenerbahçe, son 10 yılda 4’üncü defa final oynayacak. Söz konusu süreçte yedi defa Final Four’da boy gösteren sarı-lacivertliler, 2017’de kupayı müzesine götürmüştü.

SAVUNMALAR ÇOK ÖNEMLİ

Fenerbahçe Başantrerörü Sarunas Jasikevicius, final öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Zor bir maç oynayacaklarını vurgulayan başarılı koç, ‘‘Bu maçı oynayacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sabırsızlıkla şampiyonluk maçını bekliyoruz. Kazanmak istiyorsanız komple iyi olmanız gerekir. Finalde oyunun her alanında iyi olmalısınız. Pek çok şey savunma kaynaklı olacaktır. Tabii ki hücumda verdiğimiz kararlar da çok belirleyici. Eğer hücumda akıllıca oynarsanız bu savunmamıza da yardımcı olur. Belki en iyi maçınızı oynayamazsınız ama komple doğru oynamalısınız’’ dedi.

KEYİF ALDIK

Monaco Başantrenörü Vassilis Spanoulis ise ‘‘Burada olmak harika bir duygu. İki harika yarı final maçı izledik dün (önceki gün) ve basketbolseverler keyif aldı. En önemlisi de bu. Artık tek bir maç var. Umarım en iyi olan takım maçı kazanır. Antrenör olarak oyunu hissetmeye çalışırsınız. Bireysel olarak ilerlemekten çok oyun planı olarak ilerlemeye çalışırım. Bazen bir hissiyatınız olur ve karşı tarafın hiç beklemediği bir isim sahaya sürersiniz. Bizim işimiz karar almak, bazen yanlış bazen doğru kararlar veririz’’ diye konuştu.