Kanarya, Euroleague’de Kızılyıldız’ı konuk ediyor

Spor Servisi

Fenerbahçe, Euroleague’in 3. hafta mücadelesinde bugün Kızılyıldız’ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki müsabaka saat 20.45’te başlayacak. Euroleague’deki ilk maçında evinde Olympiakos’u 82-71 yenen sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise deplasmanda Anadolu Efes’i 83-78’lik skorla geçerek 2’de 2 yaptı.

Paris Basketbol ve Baskonia’yı mağlup eden Kızılyıldız da, 2’de 2 yapan 4 ekipten biri konumunda. Fenerbahçe, Euroleague’de geçen sezon rakibine iki maçta mağlup olmuştu.

Öte yandan ligde Türkiye’yi temsil eden bir diğer takım olan Anadolu Efes bugün deplasmanda Maccabi’ye konuk olacak. Maç saat 21.05’te başlayacak.