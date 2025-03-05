Kanarya, Euroleague’de ribaund rekoru kırdı

Spor Servisi

Fenerbahçe, Euroleague’de Paris Basketbol’u 87-83 yendiği 17. hafta erteleme maçında 30 hücum ribaundu alarak tarihi bir performansa imza attı. Sarı-lacivertli ekip, Paris Basketbol’u deplasmanda yenerek Euroleague’de 18’inci galibiyetini elde etti.

Bu sezon organizasyonda ikinci şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmada 30 hücum ribaunduna ulaşarak tarihe geçti. Sarı-lacivertliler, Euroleague’de bir maçta en fazla hücum ribaundu alan Rus temsilcisi CSKA Moskova’nın rekoruna ortak oldu.

Müsabakada forma giyen 11 sarı-lacivertli basketbolcudan 10’u, hem savunmada hem de hücumda ribaunt almayı başardı. Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri, söz konusu mücadelede 20 de savunma ribaundu aldı.