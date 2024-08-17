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Kanarya, Göztepe’ye karşı

Güncel
  • 17.08.2024 06:00
  • Giriş: 17.08.2024 06:00
  • Güncelleme: 17.08.2024 06:48
Kanarya, Göztepe’ye karşı
Fenerbahçe ilk maçında Adana Demir’i 1-0 mağlup etti. (Fotoğraf: AA)

Spor Servisi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında bugün Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Göztepe ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'de sakatlığı süren Brezilyalı futbolcu Fred ile geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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