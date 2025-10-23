Kanarya, Stuttgart’a karşı galibiyet peşinde
Spor Servisi
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin 3. haftasında bugün sahasında Bundesliga takımı Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşma 19.45’te başlayacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.
Öte yandan Samsunspor, Konferans Ligi’nin ikinci haftasında bugün sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00’de başlayacak. Maç, TRT 1’den canlı olarak yayımlanacak.