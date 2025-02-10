Kanarya takipte

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Oktay EVSEN

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler 22. dakikada Sebastian Szymanski ve 42. dakikada Anderson Talisca’nın golleriyle müsabakayı 2-0 kazandı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 54’e çıkardı. Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.

4000. GOL SZYMANSKI’DEN

Öte yandan Fenerbahçe’nin lig tarihindeki 4000. golü Sebastian Szymanski kaydetmiş oldu. Fenerbahçe ligde gelecek hafta Kasımpaşa’yı konuk edecek. Alanyaspor ise Hatayspor deplasmanına çıkacak.

ASİST OĞUZ’DAN

21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan Oğuz Aydın’ın ceza sahası yayına çevirdiği topla buluşan Tadic, ara pasla Talisca’yı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Yusuf Karagöz’den sekerek Oğuz Aydın’a geldi. Oğuz’un ankaya çıkardığı topu Syzmanski, ağlarla buluşturdu: 0-1. 26. dakikada ceza sahası dışından kullandığı faul atışında Talisca’nın vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

27. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj, ceza sahasına ortaladığı topu Richard kafayla kaleye gönderdi. Kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti. 42. dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Kostic’in ceza sahasına yaptığı ortada Talisca, topu kafayla ağlara gönderdi: 0-2. Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

62. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan topla buluşan Augusto rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden çıkardığı orta, kale önündeki Hwang’in arkasında kaldı. Rakip takım topu uzaklaştırdı. 67. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan rakip ceza sahasına giren Augusto’nun içeriye gönderdiği topa Richard gelişine vurdu. Defanstan seken meşin yuvarlağa bu sefer de Janvier vurdu. Top sağ üst direğin yanından dışarı çıktı.

77. dakikada sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir’in ceza sahasına ortaladığı topa Cordova kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı. 82. dakikada soldan gelişen atakta Augusto’nun ceza sahası çaprazından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti. 90+6. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Osayi Samuel rakip ceza sahası içine çıkardığı topu Fred, kaleye gönderdi. Kaleci Yusuf Karagöz iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

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FENERBAHÇE FİLEDE VAKIFBANK’I DEVİRDİ: 3-1

Kadınlar Voleybol Ligi 20’nci haftasında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Medicana, VakıfBank karşısında parkeden 3-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren setler 19-25, 25-13, 25-22 ve 25-16 şeklinde sonuçlandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Medicana galibiyet sayısını 17’ye yükseltti. VakıfBank ise 4’üncü kez mağlup oldu.