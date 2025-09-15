Kanarya yeni hocasıyla çok farklı

Spor Servisi

Süper Lig’de haftanın maçında Fenerbahçe evinde Trabzonspor’u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü Yusuf En Nesyri kaydetti. Maçın önemli anları:

Trabzonspor, 19. dakikada Okay Yokuşlu’nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalınca Fenerbahçe baskısını daha da artırdı. Söz konusu baskı karşısında savunmada iyi direnç gösteren konuk ekip, net pozisyon vermedi. Sarı-lacivertliler, aradığı golü 45. dakikada Youssef En-Nesyri’nin ayağından buldu ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

TRABZON 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibi karşısında topun hakimiyetini elinde bulunduran sarı-lacivertliler, fazla pozisyon bulamadığı karşılaşmada sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 4 maç sonunda puanını 10’a yükseltti.

Trabzonspor’un Paul Onuachu ile kaydettiği gol, VAR kararıyla iptal edildi. Maçın 11. dakikasında gelişen atakta Onuachu’nun golüyle konuk ekip öne geçerken hakem Ozan Ergün, orta noktayı işaret etti. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu incelemeye giden Ergün, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

ASENSIO İLK KEZ

Fenerbahçe’nin yeni transferi Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Tecrübeli oyuncu, maçın 83. dakikasında Anderson Talisca’nın yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçe’nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligde 3. golünü kaydetti.

EN NESYRI ŞOV

Ligde Göztepe ve Kocaelispor maçlarını boş geçen 28 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği deplasmanında takımına 2 golle katkı sağlamıştı.

Günün diğer maçlarında alınan skorlar şu şekilde: Gaziantep FK-Kocaelispor: 2-0, Kayserispor-Göztepe: 1-1.