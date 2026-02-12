Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı

"Hatırla Sevgili", "Çemberimde Gül Oya" ve "Poyraz Karayel" gibi birçok dizi, sinema ve tiyatro projesinde rol alan ve dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.

Kanbolat Görkem Arslan, bugün ikindi vaktinde Zincirlikuyu Camisi'ndeki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Fotoğraf: AA

"KABULLENMESİ ÇOK ZOR"

Cenaze törenine Arslan'ın "Poyraz Karayel" dizisindeki rol arkadaşları Emel Çölgeçen, İlker Kaleli, Cem Cücenoğlu, Celil Nalçakan, Musa Uzunlar'ın yanı sıra Deniz Çakır, Birce Akalay, Ebru Şahin, Mehmet Ali Nuroğlu, Nur Sürer, Pınar Altuğ, Hamdi Alkan gibi isimler katıldı.

Cenaze namazına oyuncu Musa Uzunlar (sağda) da katıldı / AA

Musa Uzunlar, üzüntüsünü "Böyle bir durumda insan söyleyecek bir şey de bulamıyor. Kabullenmesi çok zor. Keşke çok daha fazla zaman geçirebilseydik. Birbirimizin, yakınlarımızın değerini bilelim. Bazı şeyleri ihmal etmeyelim ya da ertelemeyelim. Tek söyleyebileceğim bu" sözleriyle aktardı.

Fotoğraf: AA

Cenaze namazına oyuncular Celil Nalçakan (ortada) ve Deniz Çakır (sağda) da katıldı / AA