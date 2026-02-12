Giriş / Abone Ol
Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, bugün sevenlerinin ve meslektaşlarının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Güncel
  • 12.02.2026 17:04
  • Giriş: 12.02.2026 17:04
  • Güncelleme: 13.02.2026 12:02
Kaynak: Haber Merkezi
Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Fotoğraf: AA

"Hatırla Sevgili", "Çemberimde Gül Oya" ve "Poyraz Karayel" gibi birçok dizi, sinema ve tiyatro projesinde rol alan ve dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.

Kanbolat Görkem Arslan, bugün ikindi vaktinde Zincirlikuyu Camisi'ndeki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Fotoğraf: AA

"KABULLENMESİ ÇOK ZOR"

Cenaze törenine Arslan'ın "Poyraz Karayel" dizisindeki rol arkadaşları Emel Çölgeçen, İlker Kaleli, Cem Cücenoğlu, Celil Nalçakan, Musa Uzunlar'ın yanı sıra Deniz Çakır, Birce Akalay, Ebru Şahin, Mehmet Ali Nuroğlu, Nur Sürer, Pınar Altuğ, Hamdi Alkan gibi isimler katıldı.

Cenaze namazına oyuncu Musa Uzunlar (sağda) da katıldı / AA

Musa Uzunlar, üzüntüsünü "Böyle bir durumda insan söyleyecek bir şey de bulamıyor. Kabullenmesi çok zor. Keşke çok daha fazla zaman geçirebilseydik. Birbirimizin, yakınlarımızın değerini bilelim. Bazı şeyleri ihmal etmeyelim ya da ertelemeyelim. Tek söyleyebileceğim bu" sözleriyle aktardı.

Fotoğraf: AA
Cenaze namazına oyuncular Celil Nalçakan (ortada) ve Deniz Çakır (sağda) da katıldı / AA
KANBOLAT GÖRKEM ASLAN KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu olan Arslan, profesyonel oyunculuk kariyerine 2004 yılında yayımlanan “Çemberimde Gül Oya” dizisiyle adım attı.

1998’den bu yana tiyatro sahnelerinde aktif olarak yer alan Arslan; sinemada “Daire”, “Yurt” ve “Teslimiyet” gibi yapımlarda rol aldı. Televizyon izleyicisinin karşısına ise “Çemberimde Gül Oya”, “Yer Gök Aşk”, “Ezel”, “Poyraz Karayel” ve “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi dizilerle çıktı.

Kanbolat Görkem Arslan, "Hatırla Sevgili" dizisinde Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Mahir Çayan'ı canlandırmıştı.

Arslan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesiydi.

