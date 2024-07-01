Kandilli Rasathanesi duyurdu: Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 07:10'da Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 07:10'da meydana gelen depremin merkez üssü Sarıbaşak, Karakoçan olarak açıklandı.
Depremin derinliği ise 4.8 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 1, 2024
SARIBASAK-KARAKOCAN (ELAZIG) https://t.co/JKM2OJcXP1
01.07.2024, 07:10:10 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 4.8 km#Kandilli