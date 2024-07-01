Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kandilli Rasathanesi duyurdu: Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 07:10'da Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 01.07.2024 07:26
  • Giriş: 01.07.2024 07:26
  • Güncelleme: 01.07.2024 07:28
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 07:10'da meydana gelen depremin merkez üssü Sarıbaşak, Karakoçan olarak açıklandı.

Depremin derinliği ise 4.8 km olarak ölçüldü.

BirGün'e Abone Ol