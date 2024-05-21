Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzincan'da peş peşe 2 deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Erzincan'da, 3.2 ve 3.0 büyüklüğünde peş peşe 2 deprem meydana geldi.

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Fotoğraf: AA