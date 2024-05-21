Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzincan'da peş peşe 2 deprem
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Erzincan'da, 3.2 ve 3.0 büyüklüğünde peş peşe 2 deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan Tercan'da peş peşe iki deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 06:23'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.2, derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.
06:33'te meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.0 olarak açıklanırken, derinliği 5.0 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 21, 2024
ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) https://t.co/7MNOcAp4ba
21.05.2024, 06:23:25 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli