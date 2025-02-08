Kandilli Rasathanesi, Türkiye’de tsunami beklenen yerleri açıkladı

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'ndeki devam eden sismik hareketliliğe ilişkin 4. raporunu yayımladı. Raporda, son bir haftada bölgede 1513 depremin kaydedildiği belirtilirken, Antalya Körfezi ve Kaş Yarımadası’nda 1 ila 3 metre arasında tsunami dalgası oluşabileceği uyarısı yapıldı.

Rasathane verilerine göre, 31 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında Ege Denizi'nde en büyüğü 5.3 olmak üzere toplam 1513 deprem meydana geldi. Bu depremlerden 108'inin büyüklüğü 4’ün üzerinde ölçülürken, uzmanlar bölgedeki hareketliliğin sürdüğünü belirtti. Raporda, özellikle Santorini ve çevresindeki sismik hareketliliğin ilerleyen günlerde daha büyük depremlere yol açabileceği vurgulandı.

TSUNAMİ RİSKİ GÜNDEMDE

Sözcü'nün haberine göre raporda, 1956 yılında Güney Ege’de meydana gelen Amorgos depremine atıfta bulunularak, geçmişte yaşanan tsunamilerin etkileri hatırlatıldı. Söz konusu depremde Kilimli (Kalimnos) Adası’nda 2.5 metre yüksekliğinde dalgalar oluşmuş, kıyıdan 1.5 kilometre içeriye kadar su baskını yaşanmıştı. Ünye (İos), İncirli (Nisyros), Batnaz (Patnos), Papazlık (Tilos) ve Lipsi (Lipsos) adalarında büyük maddi hasar meydana gelmiş, tsunami dalgaları Fethiye’de 1 metre yüksekliğe ulaşarak 250 metre içeriye kadar ilerlemişti.

Uzmanlar, Santorini ve çevresindeki sismik aktivitenin, bölgede tsunami riskinin sürdüğünü gösterdiğini ifade etti.

TEHLİKE ALTINDAKİ BÖLGELER AÇIKLANDI

Kandilli Rasathanesi’nin raporunda, Türkiye'de en büyük tsunami tehlikesi altında olan bölgeler Kaş Yarımadası ve Antalya Körfezi olarak belirtildi. Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Orta ve Doğu Akdeniz ile Ege Denizi'nde Helen yayı, çevresi ve ona dik olan Güney Akdeniz ve Kuzey Afrika sahillerinde tsunami tehlikesinin yüksek olduğu belirtilmiştir. Güney Ege, Trablusgarp, Doğu Sicilya ve Güney İtalya, Batı Yunanistan, Kıbrıs’ın batı ve güney kıyıları, Türkiye’de Kaş Yarımadası ve Antalya Körfezi ile Mısır arasındaki bölgede 1 ila 3 metre arasında tsunami tehlikesinin mümkün olduğu anlaşılmıştır.”

Yetkililer, bölgedeki sismik hareketliliğin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayarak vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.