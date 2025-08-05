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Kandıra'da 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle denize girişler 3 gün süreyle yasaklandı.

Güncel
  • 05.08.2025 17:43
  • Giriş: 05.08.2025 17:43
  • Güncelleme: 05.08.2025 17:46
Kaynak: AA
Kandıra'da 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı
Fotoğraf: AA

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gün tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle 6-8 Ağustos'ta ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları talep edildi.

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