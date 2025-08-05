Kandıra'da 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle denize girişler 3 gün süreyle yasaklandı.
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gün tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle 6-8 Ağustos'ta ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları talep edildi.