Kandıra'da 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gün tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle 6-8 Ağustos'ta ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları talep edildi.