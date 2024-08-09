Kandıra'da denize girmek yasaklandı

Kocaeli'de hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girmek yasaklandı.

İlçedeki Cebeci, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar ve Seyrek Halk plajlarını kapsayan yasakla ilgili kaymakamlık açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hava-deniz şartları sebebiyle 9 Ağustos Cuma günü Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır" denildi.

Yurttaşların cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri uyarısında bulunuldu.