Kandıra'da 'mavi bayraklı' plajlar hariç denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Kerpe, Kovanağzı, Miço Koyu, Cebeci, Kumcağız plajları dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kocaeli'nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kaymakamlık tarafından alınan kararla, hafta sonu cankurtaran hizmeti veren mavi bayraklı plajlar harici denize girmek yasaklandı.

Kovanağzı, Miço Koyu, Cebeci, Kumcağız olmak üzere can kurtaran hizmeti veren mavi bayraklı plajlarda ise denize girilebilecek.