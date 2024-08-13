Kandıra halkı atık tesise karşı ayakta

Haber Merkezi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yapılmak istenen atık tesisinin ÇED bilgilendirme toplantısına halkın tepkisi engel oldu. Toplantının yapılacağı salonu dolduran ve sloganlarla tepkisini gösteren yurttaşlar yetkililerin konuşmasına izin vermedi.

Evrensel’de yer alan habere göre, tepkiler nedeniyle belediye ve bakanlık yetkilileri salonu terk etmek zorunda kaldı. Halk toplantı yapılamadığına dair tutanak tuttu. Kandıra Belediyesi önüne yürüyen yurttaşlar, AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez’i istifaya çağırdı.