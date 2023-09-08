Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kandıra’da 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı

Kocaeli’de hafta sonu beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle Kandıra ilçesindeki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.

Ajans Haberleri
  • 08.09.2023 13:28
  • Giriş: 08.09.2023 13:28
  • Güncelleme: 08.09.2023 13:28
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Kandıra’da 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Kocaeli’de beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından deniz yasağıyla ilgili duyuru yaptı.

Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Olumsuz hava, deniz şartları nedeniyle bu hafta sonu Kandıra ilçemizde bulunan tüm plaj ve koylarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın plaj ve koylarda denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi. 

BirGün'e Abone Ol