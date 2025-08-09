Kandıra’da 5 plaj dışında denize girmek yasaklandı

Kocaeli’nin Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço dışındaki tüm plajlarında denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle alınan kararlar duyuruldu.

Buna göre, cumartesi günü Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço (Kadınlar Plajı) dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Yurttaşların belirtilen alanda duba ve mantarlar içerisinde denize girmeleri, diğer alanlarda denize girmemeleri uyarısında bulundu.