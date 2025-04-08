Kanlaon Yanardağı'nda patlama: 4 bin metre yüksekliğe kül püskürdü
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 05.51'de faaliyete geçtiğini açıkladı. İlk raporlara göre patlama sırasında yanardağdan 4 bin metre yüksekliğe kül püskürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nda patlama yaşandı.
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 05.51'de faaliyete geçtiğini açıkladı.
Açıklamada, ilk raporlara göre patlama sırasında yanardağdan 4 bin metre yüksekliğe kül püskürdüğü ifade edildi.
2024'TE ALARM SEVİYESİ 3'E YÜKSELTİLMİŞTİ
Bölge istasyonundaki kameralardan, püsküren lavların yamaçlardan aşağı indiği görüldü.
Kanlaon Yanardağı, Haziran ve Aralık 2024'te de faaliyete geçmişti. Patlamaların ardından Kanlaon Yanardağı'na yönelik alarm seviyesi, 2'den 3'e yükseltilmişti.