Kanlı Ay Tutulması yaklaşıyor: Uzun bir aradan önceki son gösteri

Gökyüzü meraklıları 3 Mart’ta tam Ay tutulmasına tanıklık edecek. Ay, Dünya’nın gölgesine tamamen girerek bakır ve koyu kırmızı tonlara bürünecek. Halk arasında “Kanlı Ay” olarak anılan doğa olayı, dünyanın birçok bölgesinde izlenebilecek.

NASA’nın paylaştığı bilgilere göre tutulma sırasında Ay, Dünya’nın gölgesinin en karanlık bölgesi olan umbraya girecek. Güneş’ten gelen ışınlar Dünya atmosferinden geçerken saçılacak ve mavi dalga boyları süzülürken kırmızı tonlar Ay’a ulaşacak. Bu nedenle Ay yüzeyi turuncu ile koyu kırmızı arasında değişen sıcak bir renge dönüşecek. Bu görsel etki her tam Ay tutulmasında yaşansa da, gözlem koşulları coğrafyaya göre değişiyor.

NEREDEN İZLENEBİLECEK?

Tutulma Kuzey Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Doğu Asya’nın bazı bölgelerinden net şekilde gözlemlenebilecek. Orta Asya ve Güney Amerika’nın bazı kesimlerinde ise kısmi tutulma görülebilecek.

Tutulma Türkiye saatiyle (TSİ) 11.44’te başlayacak. Tam tutulma evresi ise 14.04’te gerçekleşecek ve yaklaşık bir saat sürecek. Bu aşamada Ay tamamen Dünya’nın gölgesinde kalacak ve “kanlı” görünümüne kavuşacak. Ancak Avrupa ve Türkiye, bu gök olayını doğrudan izleyemeyecek bölgeler arasında yer alıyor.

DOĞU AMERİKA’DA ZOR KOŞULLAR

Pasifik kıyıları ve batı bölgelerinde tutulma uygun gökyüzü koşullarında izlenebilecek. Ancak Kuzey Amerika’nın doğu kesimlerinde tam tutulma gün doğumuna çok yakın saatlere denk geliyor. Gökyüzünün yeterince karanlık olmaması ve Ay’ın batışa yaklaşması nedeniyle tutulma tam ihtişamıyla görülemeyebilir.

Bu nedenle doğu saat dilimindeki gözlemciler için erken saatlerde uygun bir gözlem noktası bulmak önem taşıyor.

ASLAN TAKIMYILDIZI EŞLİK EDECEK

Tutulma sırasında Ay, Aslan (Leo) takımyıldızının yakınlarında bulunacak. Ay’ın parlaklığının azalması sayesinde çevredeki yıldızlar normalden daha belirgin görülebilecek. Bu durum, amatör astronomlar için ek bir gözlem fırsatı sunuyor.

BİR SÜRE DAHA OLMAYACAK

3 Mart’taki tutulma, önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekleşecek son büyük tam Ay tutulmalarından biri olacak. Bir sonraki tam tutulma 2028’in sonunda yaşanacak. 2029 yılında ise iki yeni Ay tutulması daha gökyüzünü süsleyecek.

Ay tutulmaları çıplak gözle güvenle izlenebilen doğa olayları arasında yer alıyor. Ancak bu kez Türkiye’deki gökyüzü meraklılarının “Kanlı Ay”ı görmek için canlı yayınları takip etmesi gerekecek.