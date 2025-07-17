Kanlı dizaynın bombaları

Dış Haberler

Cihatçı Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) lideri Muhammed Colani’nin yönetimi ele geçirdiği Suriye tekrar iç savaşa sürükleniyor.

Şam yönetimi ülkedeki kontrolünü artırmaya çalışırken ABD’nin “Ortadoğu Valisi” Tom Barrack’ın gelişiyle kuzeyde hem güneyde krizler patlak verdi.

Suriye Savunma Bakanlığı’nın önceki gün duyurduğu ateşkese rağmen ülkenin güneyindeki Süveyda’da çatışmalar sürerken İsrail Şam’a saldırı düzenledi.

Daha önce Şam güçlerinin şehre giriş Dürzi lider Şeyh Hikmet el Hicri, hükümet güçlerinin ateşkesi bozduğunu iddia ederek karşılık verilmesi çağrısı yapmıştı. Bölgeden gelen haberler ise ateşkes duyurusunun sahaya yansımadığı yönündeydi.

Bugünün BirGün'ü

İSRAİL ŞAM’I VURDU

İsrail savaş uçakları ve İHA’larla Şam’daki Genelkurmay binasının giriş kapısı ve Savunma Bakanlığı yerleşkesini hedef aldı. Şam yönetiminin Süveyda’ya zırhlı birlikleri göndermesinin ardından İsrail, kentin etrafındaki Suriye ordusu güçlerini bombalamaya da devam etti. İsrail ordusu ayrıca Suriye’nin güneyindeki durumun değerlendirilmesi sonucu sınıra takviye güç gönderme kararı alındığını kaydetti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin sahadaki kaynaklarından aldığı bilgiye göre, çatışmalarda can kaybı 248’e yükseldi. Dürzi topluluğundan 28’i sivil 92 kişinin öldüğü, 21 kişinin hükümet güçlerince infaz edildiği belirtildi.

GÜNEY’DE SİLAH İSTEMİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılara ilişkin “İsrail için ikinci bir Lübnan’a dönüşmesine izin vermeyeceklerini” belirterek Suriye’deki Dürzileri korumakla da yükümlü olduklarını söyledi.

İsrail’in saldırıları, İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz’ın tehditlerinin hemen ardından geldi.

Şam’a bağlı güçlerin Süveyda’dan çekilmedikçe bölgeyi hedef almayı sürdüreceklerini söyleyen Katz, “İsrail, Suriye’deki Dürzileri yalnız bırakmayacak” dedi. Katz, Suriye’nin güneyinin “silahsızlandırma politikasını” sürdüreceklerini kaydetti.

DÜRZİ GRUPLAR AKIN ETTİ

İsrail’deki Dürzi topluluğunun lideri Şeyh Muvaffak Tarif, bölgedeki durumu “Dürzi toplumu için varoluşsal bir mücadele” olarak nitelendirdi. İsrailli Dürziler, Süveyda ile dayanışma için grev ilan ederken bir grubun Suriye topraklarına geçtiği belirtildi.

Dürzi gruplar ve bölgedeki Arap Bedevi aşiretler arasındaki çatışmalar 13 Temmuz Pazar gününden bu yana sürüyor. Şam’daki HTŞ yönetiminin önceki gün silahlı birliklerini bölgeye yönlendirmesinin ardından çatışmalar şiddetlendi.

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PROF. DR. İLHAN UZGEL: SURİYE’NİN TESLİM EDİLDİĞİ GÖRÜLDÜ

İsrail, zayıf Suriye istiyor. Merkezi yönetimin bütün Suriye'ye hâkim olamadığı, egemenliğini kuramadığı bir Suriye istiyor ve bunu da aşağı yukarı elde ediyor.

Aslında Şam hükümetinin meşruiyeti de biraz tartışmalı. Çünkü hala bir seçim, hala bütün grupları temsil eden bir anayasa çalışması yapılmadı.

Suriye’deki hükümet ülkenin hava sahasına da hâkim değil, bu çok ciddi bir zafiyet. Egemenliğini ne havada ne de karada kurabildi. Bir ordu, bir devlet düşünün, ordusunu ülkenin belirli bir bölgesine götüremiyor. İsrail, "Hayır, bunu yapamazsın" diyor. Tüm bunlar Suriye'de modern devlet yapılanmasının olmadığını gösterdi. İsrail'in "Suriye benden sorulur" anlayışıyla siyaset yürüttüğünü, stratejisini belirlediğini gösterdi. İsrail aynı zamanda Şara’ya “İstediğimiz zaman seni başkanlık sarayında vurabiliriz mesajı” verdi.

SDG İLE İLİŞKİLERİ ETKİLER

Bizim için önemli olan kısmı da Suriye’deki hükümetin "devrim" dediği şey, Suriye'nin İsrail'e teslim edilmesiymiş. İsrail bunu daha net gösteremezdi. Yeni Suriye rejimi Süveyda'da ve gücünü test etti ve sınırlarını da gördü. Bu durum, kuzeydeki SDG ile ilişkisini de yeniden biçimlendirecek. Süveyda’daki Dürziler, SDG kadar güçlü değiller. İsrail, ona bile dokunursa yanacağını Şam’a gösterdi, dolayısıyla Şam’ın sınırlarını İsrail belirliyor. Büyük olasılıkla bundan sonra SDG ile ilişkilerinde de sert bir mesaj aldı Suriye hükümeti.

Körfez ülkeleri, Türkiye Suriye'nin bütünlüğünün korunmasını tercih ediyorlar. Taraflar Abraham Anlaşmaları’nda ısrarcı olmaya devam edecektir, ancak Suriye artık ülkenin tümüne hâkim olamayacağı bir koşulda anlaşmanın parçası olabilir.

Prof. Dr. İlhan Uzgel

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GAZETECİ HEDİYE LEVENT: COLANİ’Yİ HİZAYA ÇEKİYORLAR

Şara (Colani) yönetimiyle İsrail arasında müzakere süreci başlamamış olsa da bir temas vardı. İsrail’in birkaç tane hedefi var. Birincisi Dürziler üzerinden Suriye sahasındaki varlığını tahkim etmek istiyor. İkincisi, Şara yönetimiyle İsrail arasındaki müzakerelere dair birtakım sızan iddialar var. Henüz nihai bir metin hazırlanmamış ancak birtakım şartların karşılıklı olarak sunulduğu, daha çok İsrail tarafının şart öne sürdüğüne dair iddialar var. Dolayısıyla Şara yönetimini müzakere sürecinde zayıflamış bir şekilde masaya oturtma gibi bir hedef de gözetiliyor olabilir.

Yani “bana karşı koyabileceğin herhangi bir askeri, siyasi, diplomatik vesaire bir şey yok elinde. Dolayısıyla benim şartlarım neyse bunları kabul et” şeklinde çok açık bir mesaj veriliyordur.

Şu anda Şara yönetimi Lübnan hükümetinden bile çok daha zayıf durumda İsrail karşısında. Suriye’de bir devlet de yok, ordu da yok, altyapı da yok. Güvenlik birimleri de oluşmuş değil. Dolayısıyla “bu süreçte işte müzakere etmiyorum, kesinlikle çekiliyorum” şeklinde bir tavrı Suriye tarafının sergilemeyeceğini düşünüyorum.

Aksine saha kaynaklarımızın da aktardıklarına göre şart dayatan, şartlar listesini masaya koyan taraf İsrail. İsrail’in normalleşme sürecinin ötesinde Suriye’de birtakım hedefleri var görünüyor. Golan Tepeleri’nde işgal ettiği yerleri istiyor. Golan’da, Dera’da ve Süveyda’da silahsızlandırılmış bölgeler oluşturulmak isteniyor. Dürzileri koruma üzerinden Suriye’deki süreçlere müdahil olma gibi bir politika güdülüyor.

Biz bunu Lübnan’dan biliyoruz ve Suriye’nin giderek Lübnanlaştığını da söyleyebiliriz. Bu, dini, etnik ve mezhepsel grupların her birinin bir ülkenin himayesine girdiği bir model bu. Burada İsrail’de de benzer bir şey yapmaya çalışıyor.

Hediye Levent

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DÜRZİLERE SALDIRILAR DURDURULSUN

DEM Parti HTŞ yönetiminin Süveyda’da Dürzilere yönelik operasyonunun “katliama dönüşmek üzere olduğunu” açıkladı. Açıklamada, “Alevilere yönelik katliamların benzerinin bu kez de Dürzilere yönelmesi Suriye’yi ve bölgeyi büyük bir karanlığa sürüklemektedir” ifadesi kullanıldı. EMEP de "HTŞ’nin Arap Alevi katliamından sonra Dürzilere yönelik başlattığı katliamlar derhal son bulmalıdır" dedi.

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İSTİKRAR VE BARIŞA KARŞI BİR SABOTAJ

İsrail’in Suriye’deki saldırılarına tepki gösteren Ankara, bunun “istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimi olduğunu” kaydetti. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam’ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye’nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir” denildi.

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NETANYAHU HÜKÜMETİ AZINLIĞA DÜŞTÜ

İsrail’de Ortodoks Yahudi (Haredi) partilerinden birinin daha koalisyon hükümetten çekilmesiyle Netanyahu, meclis çoğunluğunu kaybetti. Haredi partilerden Degel HaTorah ve Agudat Israel partilerinin ardından Şas partisi de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin tartışmalar sonrası hükümetten çekildi. Böylece azınlık durumuna düşen Netanyahu’nun hükümetinin çökme ihtimali arttı.

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SÜVEYDA’DAN BİZE YARDIM ÇAĞRISI VAR

Şam ile entegrasyon konusunda anlaşma sağlayamayan SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Süveyda’da Dürziler ile Şam güçleri arasındaki çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Kobani, açıklamada “kendilerine çağrı yapıldığını” ve “koridorun açılması” talebi bulunduğunu belirterek Dürzilere yönelik saldırıların durması gerektiğini kaydetti. Savaşın sona ermesinin vaktinin geldiğini dile getirdi.

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ABD’Lİ BAKAN ‘İÇ SAVAŞ’ UYARISI YAPMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Suriye’de topyekûn bir iç savaşın “birkaç ay değil birkaç hafta uzakta” olabileceğini söylemişti. Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde Şam’a yönelik yaptırımların kaldırılması için yapılan oturumda konuşan Rubio, Suriye’nin “potansiyel bir çöküş ve bölünmenin eşiğinde” olduğunu kaydeden Rubio, Colani liderliğindeki HTŞ yönetimine destek çağrısı yapmıştı.

ÖZEL ELÇİ BARRACK ‘KRİZLERLE’ GELDİ

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Süveyda’daki çatışmalara dair “Barışçıl ve kapsayıcı bir çözüm için tüm taraflarla doğrudan temas halindeyiz” dedi.

ABD ve Fransa’nın gözetiminde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam arasında geçen hafta başında yürütülen görüşmelerin “temel anlaşmazlıklar” nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanması sonrası Barrack, ülkede “federal bir sistemin mümkün olamayacağını” açıklamıştı. Barrack’ın açıklamaları sonrası Suriye’nin kuzeyinde kriz, güneyinde ise çatışmalar patlak vermişti.