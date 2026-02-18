Kanlı düzen arayışları

Gazze'yi kana bulayan, Batı Şeria'da ise işgalini yaygınlaştıran İsrail, Hamas hareketine tamamen silah bırakması için 60 gün süre tanıyacağını, aksi halde ordunun Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonlara yeniden başlayarak “görevi tamamlayacağını” açıkladı. İsrail Bakanlar Kurulu Sekreteri Yossi Fuchs, yaptığı açıklamada bu sürenin perşembe günü başlayabileceğini söyledi. Bunun, Washington’da yapılacak ilk “Barış Kurulu” toplantısıyla aynı zamana denk geleceğini belirtti.

TEHDİT VE GÖZDAĞI

Fuchs, Kudüs’te yaptığı açıklamada ABD yönetiminin 60 günlük süre talep ettiğini ve İsrail’in de bu talebe saygı duyduğunu söyledi. Fuchs şöyle konuştu: “Bu süre içinde Hamas tüm silahlarını bırakmalı. Biz sonucu değerlendireceğiz. Başarılı olursa çok iyi olur, aksi halde İsrail ordusu görevi tamamlamak zorunda kalacak.”

Fuchs ayrıca bu dosyanın, İsrail’de bu yıl Haziran ayında yapılması beklenen seçimlerden önce sonuçlandırılması gerektiğini belirtti. Sürecin bir parçası olarak Hamas’a ait çok sayıda tünelin de imha edilmesinin gerekli olduğunu kaydetti.Hamas ise silah bırakmayacağını açıklıyor.

ATEŞKESE UYMUYOR

Binyamin Netanyahu yönetimi 10 Ekim’de Hamas ile yapılan anlaşmaya rağmen saldırılarını sürdürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine

göre ateşkesin başlamasından bu yana 600’den fazla Filistinli, İsrail güçleri tarafından öldürüldü. İsrail ise aynı sürede dört askerinin Filistinli silahlı gruplar tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü.

TRUMP’IN KURULU BUGÜN

ABD Başkanı Donald Trump tarafından belirlenen üyelerden oluşan Barış Kurulu’nun ilk resmi toplantısının yarın Washington’da, en az 20 ülkenin temsilcisinin katılımıyla yapılması planlanıyor. Kurulun oluşturulması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylandı. Bu adım, Trump yönetiminin Gazze'yi Filistinlilerden arındırma planının bir parçası olduğunu ve Hamas’ın silahsızlandırılmasını öngörüyor.

YENİDEN İNŞA YIKIMI

Trump, Barış Kurulu’na katılan ülkelerin Gazze’ye insani yardım ve yeniden imar için 5 milyar dolardan fazla kaynak sözü verdiğini açıkladı. Ayrıca kurul üyelerinin, Gazze’nin güvenliğini sağlamak amacıyla bir istikrar gücü oluşturmak için “binlerce personel” taahhüt ettiğini söyledi.

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, İsrail ve Endonezya’nın kurula katıldığı belirtilirken, bazı büyük dünya güçleri ve ABD’nin Batılı müttefiklerinin sürece temkinli yaklaştığı ifade ediliyor.

MÜZAKERELERDE İLERLEME VAR ANLAŞMA YOK

İran ile ABD arasında, Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen nükleer müzakerelerin ikinci turu İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşti. Görüşmelerde İran heyetini Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD tarafını ise Başkan Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile danışmanı Jared Kushner temsil etti.

Görüşmeler ABD’nin bölgedeki askeri yığınağı ve İran Devrim Muhafızları’nın Hürmüz Boğazı’ndaki tatbikatlarının gölgesinde yapılırken uranyum zenginleştirme ve balistik füze yapımına yönelik anlaşmazlıkta bir sonuca ulaşılamadı. Arakçi’den görüşme sonrası, "ABD ile temel ilkeler konusunda mutabakata varıldı" açıklaması geldi. Arakçi, kaydedilen ilerlemenin, Tahran’ın nükleer programı konusunda ABD ile kısa sürede bir anlaşmaya varacağı anlamına gelmediğini söyledi.