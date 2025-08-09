Kanlı plana onay

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İsrail Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun önerisi üzerine Gazze Kenti’ni tamamen kuşatma ve kontrol altına alma planına onay verdi. Plan, sivillerin tahliye edilmesinin ardından Hamas’a yönelik kara saldırısının başlatılmasını içeriyor.

Amerikan NBC televizyonuna konuşan üç ABD’li yetkili, uydu görüntülerine işaret ederek, İsrail ordusunun yığınak yapmaya başladığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü İsrail’in Gazze’nin tamamını yeniden işgal etme planını destekleyip desteklemediği sorulduğunda, “Bu büyük ölçüde İsrail’e kalmış bir şey” yanıtını vermişti.

5 MADDEDE İŞGAL

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada “İsrail Ordusu, çatışma bölgelerinin dışındaki sivil nüfusa insani yardım sağlarken, Gazze Şehri’nin kontrolünü ele almaya hazırlanacak” denildi. Açıklamada savaş kabinesinin “savaşın bitirilmesi için beş prensip” üzerinde oyçokluğuyla uzlaştığı bildirildi. Söz konusu beş “prensip” şöyle sıralandı:

• Hamas’ın silahsızlandırılması.

• Ölü ya da canlı tüm rehinelerin geri dönüşü.

• Gazze Şeridi’nin askerden arındırılması.

• Gazze Şeridi’nde İsrail güvenlik kontrolü.

• Hamas veya Filistin yönetimi dışında alternatif bir sivil hükümetin kurulması.

ABD merkezli Axios haber sitesi, İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde ordunun hazırlıklara başladığı saldırının yalnızca Gazze Kenti’ni kapsayacağını belirtti. Haberde işgalin mülteci kamplarına veya diğer bölgelere genişlemeyeceği aktarıldı.

İsrailli yetkili, işgalin hedefinin 7 Ekim’e kadar Gazze Kenti’ndeki tüm siviller Şerit’in orta kesimlerindeki mülteci kamplarına ve çevre bölgelere yönlendirmek olduğunu söyledi. Ardından tamamen kuşatma altına alınan kentte Hamas’a karşı askeri operasyon yürütülecek.

TAMAMINI İSTİYOR

Ancak Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News’a verdiği röportajda “Gazze’nin tamamını kontrol altına almayı hedefliyoruz” demişti. “Gazze’yi yönetmek istemediklerini” kaydeden Netanyahu “savaştan sonra Gazze’yi Araplara devredeceklerini ve bölgenin uygun şekilde yönetileceğini” söylemişti.

BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Hamas, İsrail’in işgali genişletme planına sert tepki verdi. “Netanyahu İsrailli esirleri kendi çıkarları için feda ediyor” denilen açıklamada Gazze’yi tamamen kontrol altına alma planının, müzakere sürecine indirilen ağır bir darbe ve zorla göç ettirme politikalarının devamı olduğu belirtildi. Direnişin süreceğini kaydeden Hamas, İsrail’in bu karardan dolayı “ağır bir bedel ödeyeceği” tehdidinde bulundu.

DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI, ALMANYA SİLAHI KESTİ İsrail’in işgali genişletme adımı uluslararası kamuoyunun tepkisini çekti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’e Gazze’de kullanılabilecek silahların sevkiyatının bir sonraki duyuruya kadar onaylamayacağını söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında karar “İsrail’in bölgedeki yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşaması” olarak nitelendirildi.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, planın “sadece daha fazla kan dökülmesine yol açacağını” belirterek İsrail hükümetine “kararı gözden geçirme” çağrısı yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’ya “Tehlikeli eylemlerini derhal durdur” çağrısı yaparak “Gazze, Filistin halkının toprağıdır” dedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk “Bu plan daha fazla kitlesel yerinden edilmeye, ölüme, yıkıma ve potansiyel savaş suçlarına yol açar” diye konuştu. İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmr Stenergard planı “uluslararası hukukun açık ihlali” olarak tanımlarken İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de “Bu, yalnızca daha fazla yıkım ve acı getirir” dedi. MUHALEFETTEN TEPKİ: NESİLLER BOYU FELAKETNetanyahu’nun Gazze’yi ele geçirme kararına İsrail içinden tepki yağdı. Ana muhalefet Gelecek Var lideri Yair Lapid, kararın ordunun itirazlarına rağmen alındığına dikkat çekerek “felaket” olduğunu söyledi. Evimiz İsrail partisi lider Avigdor Liberman, “Netanyahu koltuğu uğruna bir kez daha İsrail vatandaşlarının güvenliğini feda ediyor” dedi. Sol partilerin oluşturduğu HADASH ittifakının lideri Ayman Odeh ise “Denizle nehir arasında iki halk yaşıyor ve bunlardan hiçbiri, ne bombalamalarla ne de çocukların ve masumların toplu katliamlarıyla yok olmayacak” paylaşımı yaptı.

ORDU İLE NETANYAHU ARASINDA ÇATLAK

Netanyahu hükümeti ile Genelkurmay Başkanı arasındaki gerginlik işgal planının kabul edildiği kabine toplantısına da yansıdı.İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, yoğun nüfuslu bölgelere operasyon düzenlemenin askerleri “tuzağa göndermek” anlamına geleceği ve hayatta olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 rehineyi riske atacağı gerekçesiyle işgal planına karşı çıkıyordu. İsrail Başbakanlık Ofisi toplantıda kabineye bir alternatif plan da sunulduğu ve bunun “Hamas’ın yenilmesi ve rehinelerin dönüşü amaçlarına ulaşmaya yetmeyeceği” için reddedildiğini açıkladı. Jerusalem Post’un aktardığına göre Zamir, toplantıda “Nakledilecek bir milyon kişi için insani yardım müdahalesi söz konusu değil. Her şey karmaşık olacak, rehinelerin geri dönüşünü askeri hedeflerden çıkarmanızı öneririm” dedi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ve Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Zamir’e karşı çıktı.

İsrail gazetesi Haaretz’te Amos Harel imzalı analizde ise askerler ve rehinelerin hayatlarının tehlikede olmasının kamuoyunun Netanyahu’ya karşı keskin bir tavır almaya yol açabileceği belirtildi. Harel, ordunun büyük kısmının da desteğini arkasına alan Zamir’in elinin bu şekilde güçlü olabileciğini belirtti.