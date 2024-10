Kanlı saldırıyı PKK üstlendi

5 yurttaşın hayatını kaybettiği 22 kişinin yaralandığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) saldırısının yankıları sürerken, Kandil'den 'yeni çözüm süreci' açıklaması geldi. PKK, TUSAŞ'a yönelik silahlı saldırıyı üstlendi. Örgütten yapılan açıklamada saldırının uzun zamandır planlandığı ve son günlerde tartışılan yeni süreçle ilgili olmadığı iddia edildi.

PKK'ye bağlı Halk Savunma Merkezi (HSM) tarafından yapılan açıklamada saldırı için "Ölümsüzler Taburu’nun bir otonom timi tarafından yapılmıştır” denildi. Açıklamada, katledilenlerden sadece taksici Murat Arslan “sivil” olarak tanımlandı ve örgütün “sivillere dönük bir yönelimin gerçekleştirmediği” iddia edildi.

GÜNDEMLE İLİŞKİSİ YOK

23 Ekim tarihli saldırının, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a Meclis'te konuşma çağrısı yapmasından bir gün sonra yapılması, "Örgüt, saldırıyı bu çağrıya cevap olarak mı gerçekleştirdi?" sorusunu gündeme getirmişti. Örgüt tarafından yapılan açıklamada saldırının uzun süredir planlandığı ve Türkiye'deki siyasi gündemle ilişkisi olmadığı öne sürüldü.

‘TAKTİK’ SAVUNMASI

PKK'nin açıklamasında, örgütün bir süredir eylem yapmamasının zayıflamasından değil 'taktik' olarak tercih edilmesinden kaynaklandığı savunuldu. Öte yandan açıklamada, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajının kamuoyuna yansımasının "olumlu olduğu" aktarıldı. Abdullah Öcalan ile kurulan temasa değinilen açıklamada, "Kürt halkı bütün yapılarıyla ve bileşenleriyle Önder Apo’nun geliştireceği süreci esas alacaktır" ifadeleri kullanıldı.

PKK, açıklamada, ‘‘23 Ekim Çarşamba günü Önder Apo’yla bir görüşme gerçekleşmiştir. Önder Apo’nun kamuoyuna yansıtılmasını istediği bazı mesajlar da kamuoyuna yansıtılmıştır. Beş yıl aradan sonra Önder Apo’yla görüşme yapılması çok önemlidir. Bu görüşmeyle Önder Apo’dan haber almak bizleri, halkımızı ve dostları oldukça sevindirmiştir. Ancak Önder Apo’nun da belirtiği gibi tecrit kalkmamış, devam ediyor’’ ifadelerini de kullandı.

Örgüt, 1999'dan beri İmralı Cezaevi'nde bulunan ve geçtiğimiz günlerde iktidar ortaklarından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşma yapmaya davet ettiği Abdullah Öcalan'dan "hareketin ve halkımızın iradesi ve Kürt sorununun demokratik çözümünün muhatabı ve müzakerecisi" ifadeleriyle bahsederek tecridin kalkmasını talep etti.

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS zirvesi dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu. TUSAŞ saldırısını gerçekleştirenlerin ülkeye Suriye'den girdiğini açıklayan Erdoğan, "Hedefimiz terörsüz bir Türkiye" dedi. Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşme konusunda Putin'den destek beklediğini ifade etti. Erdoğan'a, Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla başlayan sürece ilişkin soru sorulmaması ve Erdoğan'ın konuyla ilgili konuşmaması da dikkat çekti.

CAN ALIR VERİRİZ

Öcalan’la ilgili yaptığı açıklamalarının ardından milliyetçi cenahtan tepki çeken Bahçeli’ye suç örgütü liderleri sahip çıktı. Alaattin Çakıcı’nın ardından dün de suç örgütü elebaşısı Kürşat Yılmaz, Bahçeli'ye destek verdiği açıkladı. Bahçeli'nin Meclis'te yaptığı konuşmasını eleştirenleri üstü kapalı tehdit eden Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Türkiye'nin üzerine kirli oyunlar kuranlar, toprağımıza göz dikenler liderim Sayın Devlet Bahçeli'nin kaldırdığı yumruğun kime ineceğini iyi anlamalıdır. Bir gün bir an, bir saniye dahi onu yalnız bırakmayacak gerekirse can alıp can vereceğiz.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise saldırıya uğrayan TUSAŞ’ı ziyaret etti. Özel, burada yaptığı açıklamada "Bu hedef boşuna seçilmedi, bizi yıldıramazlar" diye konuştu. Özgür Özel, basın mensuplarının yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM'den konuşmasının zorunlu olmadığına dikkat çekerek "Öcalan’a bulunduğu yerde imkan verilir oradan çağrısını yapar, illa Meclis’e gelmek zorunda değil" ifadesini kullandı

YOL HARİTASI

DEM Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları ve sonrasında gerçekleşen İmralı ziyaretinin ardından yeni yol haritasını belirlemek için bir dizi toplantı yaptı. Kürt sorununun çözümüne dair olumlu bir sürece girildiğine dair sinyaller olduğunu değerlendiren parti yöneticileri, diyalog kanallarının açılmasının önemine vurgu yaptı. Yeni yol haritasında da daha fazla diyalog ve istişare zemini için ne yapılacağı konuşuldu.

Duvar’da yer alan habere göre liderler düzeyinde görüşmeler yapılmasının sürece katkı sunabileceğine dikkat çeken DEM Parti yöneticileri, bu kapsamda adım atmayı tartışıyor. DEM Parti’nin masasında son süreci değerlendirmek üzere AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dahil olmak üzere tüm genel başkanlardan randevu istemek var. Ancak öneri henüz karara bağlanmadı.

∗∗∗

DEM PARTİ BİNASINA TAŞLI SALDIRI

DEM Parti'nin Balgat'taki genel merkez binasına taşlı saldırı düzenlendi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde partinin genel merkez binası önüne gelen H.C.Ö. eline aldığı taşları binanın giriş kapısına fırlattı. Saldırıda binanın giriş kapısındaki camlar kırıldı, parti tabelası zarar gördü. Şüpheli H.C.Ö, kısa sürede Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinin yakınlarında gözaltına alındı.