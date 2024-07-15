Kanlı yasa teklifini derhal çekin!

Haber Merkezi

AKP’nin, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimler sonrası gündeme gelen ve sokak hayvanları öldürmeyi hedefleyen yasa teklifinin Meclis’e sunulmasının ardından tepkiler büyüyor. Hayvan hakları savunucuları milletvekillerine seslenerek “Kanlı yasa teklifini çekin” dedi.

UTANÇ TİMSALİ

AKP iktidarı, yaklaşık iki aydır gündemde olan sokak hayvanlarının toplatılmasının ve ‘ötaazi’ adı altında öldürülmesinin yolunu açan yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Önümüzdeki hafta görüşülmeye başlanacak olan 17 maddelik yasa tasarısının açıklanmasıyla birlikte birçok ilde basın açıklamaları düzenlendi.

İzmir’de yapılan eylemde hayvan hakları savunucuları meclisteki vekillere seslenerek, “Tuzaklar içeren bir katliam kanunu çıkmasına geçit vermeyeceklerine inanıyor ve sesleniyoruz. Teklifi dehal geri çekin” çağrısında bulundu. Diyarbakır Hayvanları Koruma Derneği, Dağkapı Meydanı’nda yaptığı açıklama ile yasa tasarısına tepki gösterdi.

Kayseri’de ise Hayvan Hakları Derneği’nin (KayHakDer) çağrısıyla Cumhuriyeti Meydanı’nda düzenlenen açıklamada konuşan KayHakDer Basın Sözcüsü Nüket Rutli “Mevcut yasanın şimdiye kadar uygulanmamış olması aşikarken; hayvanları hiçbir şekilde can olarak görmeyen, kültürümüzün bir parçası olarak kabul etmeyen yeni düzenlemeleri meclis oylamasına sunmak yerine mevcut yasanın tam anlamıyla uygulanmasını sağlamanızı istiyoruz” dedi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden yapılan açıklamada ise “Katliamı güzelleyerek binlerce masum canı alma planlarını kamuoyunun talebiymiş gibi lanse eden yetkililer hukuk tarihinin utanç timsali olacaktır. 20 yıldır hiçbir sorumluluğunu yerine getirmemiş siyasi iktidarın takdirine bırakacak hiçbir canımız yoktur” denildi.

Ankara’da yapılan eylemde de basın açıklamasının okunmasının ardından hayvan hakları savunucuları polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.