Kanlı yasayı güle oynaya kabul ettiler

Sokak hayvanlarına yönelik katliam yasası tepkilere rağmen AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Yasanın en çok tartışılan 5. Maddesi’ne göre sokak köpeklerinin öldürülmesinin yolu açılıyor. CHP, yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğini vurgularken yaşam savunucuları ise “AKP elini hayvanlardan çek” dedi.

Politika Servisi

Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeler içeren ve kamuoyunda tepkilere neden olan 17 maddelik ‘‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ dün sabaha karşı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. AKP’liler, teklifin kabul edilmesinin ardından gülerek hatıra pozu verirken Meclis, oylama sonrası 1 Ekim’e kadar tatile girdi. Teklifin en çok tartışılan 5. maddesi, sokak köpeklerinin öldürülmesinin yolunu açıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yürütmeyi durdurma talebiyle yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini söyledi. Teklifin kabul edilmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, kanunun Anayasa’ya açıkça aykırı olduğunu, yaşam hakkını savunmadığını, bu nedenle Anayasa Mahkemesi sürecini değerlendireceklerini belirtti. Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Tasarının yasalaşmasına karşı çıkan hayvanseverler, yasanın hayvanların öldürülmesine veya bakımsız, aşırı kalabalık barınaklara gitmelerine yol açacağından endişe duyuyor.

95 VEKİL KATILMADI

Oylamaya 594 milletvekilinin 500’ü katıldı. 273 milletvekili kabul, 224 milletvekili ret oyu verdi. Bir milletvekili ise çekimser kaldı. Böylece teklif, Genel Kurul’da iki gün boyunca 28 saat süren görüşmelerin ardından AKP ve MHP oylarıyla kabul edilerek yasalaşmış oldu. AKP milletvekillerinin 244’ü, MHP’lilerin 29’u evet oyu verirken iktidar vekillerinden hiçbiri çekimser ya da hayır oyu kullanmadı. CHP’de 4, DEM Parti’de 22, İYİ Parti’de 6 milletvekili oylamaya katılmadı. Oylamaya katılmayan vekillerin toplam sayısı 95 oldu.

TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi, 2004-2023 yılları arasında kısırlaştırılan hayvan sayısının 2 milyon 504 bin 595; aşılanan hayvan sayısının 2 milyon 846 bin 387, sahiplendirilen hayvan sayısının 533 bin 004 olduğunu söyledi. 105 bin kapasiteli 322 adet barınak olduğunu açıkladı. 4 milyon hayvanın 105 bin kapasiteli barınaklarda nasıl barınacağı sorusuna da yanıt veren Kirişçi, barınak yapım sürecinin tamamlanması için 31 Aralık 2028’in belirlendiğini bildirerek, “Belediyeler 4 yıl içinde belirlenen bütçeyi ayırarak bu barınakları yapacaklardır” diye konuştu. CHP ve DEM Parti Milletvekilleri, kanun teklifini protesto için Genel Kurul’da kırmızı boyalı beyaz eldivenler taktı. DEM Partililer ‘‘Öldürme yaşat’’, ‘‘Kanlı yasaya hayır’’, ‘‘Yasayı geri çek’’, ‘‘Aşıla, kısırlaştır, yerine bırak’’ yazılı pankartlarla Genel Kurul’a katıldı.

YASANIN TEPKİ ÇEKEN MADDELERİ

• Saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce “ötanazi” yapılacağına ilişkin hüküm teklif metninden çıkarıldı. Ötenazi işleminin veteriner tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılması kararlaştırıldı.

• “Sahipli hayvan-sahipsiz hayvan” ayrımı yapılacak. Teklifin ikinci maddesine göre sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalarda, “sahipli hayvan” ve “sahipsiz hayvan” kavramları açık bir şekilde tanımlanacak.

• Uygulamada tereddüde mahal verilmemesi amacıyla ve Kanun’daki ‘‘yakala-kısırlaştır-sal’’ metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında uyum değişikliği yapılıyor.

• Üçüncü maddede, “Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir” ifadesinin yürürlükten kaldırılması istenirken, dördüncü maddede rehabilite edilen köpeklerin sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılması öngörülüyor.

• ‘‘Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeği bakımevi dışında bir yere bırakmak’’ fiilleri yasak kapsamına alınacak.

• Belediyelerin, sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için, kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5’ini kaynak olarak aktarmaları gerekiyor.

• Belediyeler de 31 Aralık 2028’e kadar barınaklar kurmak ve ‘‘rehabilitasyon’’ işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlü olacak.

DÖRT BİR YANDA PROTESTO EDİLDİ

Teklifin yasalaşmasının ardından hayvanseverler dün de sokakları doldurdu. Yurdun pek çok noktasında bir araya gelen yaşam savunucuları, yasayı protesto etti. ODTÜ’lü öğrenciler katliam yasasına karşı Fizik Çimleri’nde basın açıklaması yaptı. Farklı üniversitelerden 39 topluluğun imzasının yer aldığı basın açıklamasında “Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat”, “Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük”, “AKP elini hayvanlardan çek” sloganları atıldı. Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan, Yaşam, Özgürlük İnisiyatifi’nin ise ‘Yasayı Sokakta Biz Yazacağız’ çağrısıyla Ankara’da Kuğulu Park ve Sakarya Caddesi’nde nöbet tutuldu. Öte yandan SOL Parti, TKP ve pek çok sosyalist parti de yasaya tepki gösterdi.

AKP’Lİ VEKİLLER YİNE SIRITARAK POZ VERDİ

Oylama sonrası AKP’li vekiller bir klasiği gerçekleştirerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Sokak köpeklerinin öldürülmesi teklifini kabul ettiren AKP’liler, sırıtarak çekildikleri fotoğrafın ardından tatlı yiyerek kutlama yaptı. Ensar Vakfı’nda 45 çocuğa cinsel istismar skandalı sonrası dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, "Bir kere olması karalamak için gerekçe olamaz" demişti. HDP milletvekilleri İdris Baluken ve Çağlar Demirel, Ramazanoğlu hakkında, 24 Mart 2016’da Meclis’e gensoru önergesi vermişti. 4 Nisan’da reddedilen gensoru önergesi sonrası AKP’li vekiller Ramazonoğlu’na koşmuş ve güldükleri fotoğraflar kameralara yansımıştı.

Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkındaki gensoru önergesinin görüşülmesi reddedildi. Gensorunun reddedilmesinin ardından, AKP’li vekiller sıraya girerek Sema Ramazanoğlu’nun elini sıkmıştı.

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında ismi geçen eski bakanlar Egemen Bağış, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Zafer Çağlayan’ın Yüce Divana gidip gitmemesi için yapılan oylamaydı. Eski bakanların Yüce Divan’a gönderilmesi oylaması sonucunda, 4 ismin divana gitmemesi kararlaştırılırken AKP’liler yine gülerek toplu bir poz vermişti. AKP’liler, daha önce sansür yasasında ve halkı yoksulluğa mahkum eden bütçe görüşmelerinin ardından da gülerek hatıra pozları vermişti.