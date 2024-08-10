Kanlıkavak parkında yapılan denetimlerde 35 araç ve sürücüsüne işlem uygulandı

Eskişehir’de polis ekiplerince Kanlıkavak parkında yapılan trafik denetimlerinde 35 araç ve sürücüsüne işlem uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 19.30-22.30 saatleri arasında Kanlıkavak parkında denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde; yetersiz ehliyet ile araç kullanmak, kasksız motosiklet kullanmak, motosikleti kaldırımda kullanmak ve tescilli aracı plakasız kullanmak olmak üzere kural ihlalinde bulunan 35 araç ve sürücüsüne gerekli işlemler uygulandı.