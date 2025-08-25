Kanser hastası Evre Başak Clarke yaşamını yitirdi

Ressam ve çizer Evre Başak Clarke, Britanya'da kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Evren Başak Clarke'nin ölüm haberini kardeşi Bilge Önder Okumuş duyurdu.

Aileden yapılan açıklamada ise, "Büyük bir üzüntüyle Evre Başak Clarke’ın vefatını duyuruyoruz. Kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından, Evre son üç haftasını ailesinin ve en yakın dostlarının sevgisiyle çevrili olarak geçirdi. Şimdilik, bu kaybımızla baş etmeye çalışırken mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Canım kardeşimi bu sabah kaybettik… — B.Önder Okumuş (@un_invited) August 24, 2025

Clarke, kısa bir süre önce X’ten yaptığı açıklamada, kanser tedavisinin sonuna geldiğini ve artık hiçbir umudun kalmadığını açıklamıştı.

Önceden hastalığı nedeniyle bir fon kampanyası başlatan Clarke, bu yüzden ‘dolandırıcılık’la suçlanmış, X’ten linç edilmişti.

İngiliz komedyen Rick Gervais, Evre Başak’a videolu bir mesaj göndererek destek vermişti.