Kanser hastası hukuk mücadelesini kazandı

Haber Merkezi

Ankara’da akciğer kanseri Recep K., tedavi kapsamında kullanması gereken ‘Nivolumab’ etken maddeli ilacın SGK tarafından geri ödeme listesine alınması için SGK’ye dava açtı. Ayrıca, Recep K’nin tedavi sürecinde kendi imkanlarıyla temin ettiği ilaç bedellerinin de SGK’den tahsili talep edildi.

Ankara 17’nci İş Mahkemesi, SGK’nin 26 Mart 2021 tarihli işleminin iptaline, Recep K.’nin tedavisinde kullanılan ‘Nivolumab’ etkin maddeli Opdivo isimli ilacın 85 bin liralık bedelinin kesintisiz olarak kurum tarafından karşılanması gerektiğine karar verdi. Ardından SGK, ilk derece mahkemesinin kararına itiraz ederek, istinaf mahkemesine başvurdu.

İstinaf mahkemesi, ilacın kullanılmaması halinde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini kaydetti. Dosya kapsamı, delil durumu ve ileri sürülen istinaf gerekçelerini değerlendiren mahkeme, ilk derece mahkemesinin kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığına hükmetti. Bu gerekçelerle, SGK’nin istinaf başvurusu reddedildi ve ilk derece mahkemesinin kararı onandı.