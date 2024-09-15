Kanser hastası komşusuna Covid bulaştıran kadına ceza

Avusturya'da bir kadın, koronavirüs tedbirlerine uymayıp virüsü yaydığı gerekçesiyle ikinci kez hüküm giydi. İsmi açıklanmayan kadın son davada, Covid olduğunu bilmesine rağmen evde kalmayıp, kanser hastası olan komşusunun ölümüne yol açmaktan suçlu bulundu. Kanser hastasını söz konusu kadının enfekte ettiği, DNA incelemesiyle tespit edildi.

Avusturya ajansı APA'nın haberine göre, 54 yaşındaki kadın, 2021 yılında binanın merdivenlerinde karşılaştığı kanser komşusuna koronavirüs bulaştırmakla suçlandı.

Ölen kişinin ailesi, karşılaşmanın 21 Aralık 2021'de yaşandığını ve kadının Covid-19'e yakalandığını biliyor olması gereken bir durumda olduğunu savundu. Kanser hastasının, zatürreden öldüğü belirtildi.

DOKTORU YALANLADI: HIZLI TESTİ POZİTİFTİ, 'EVDE KALACAK DEĞİLİM' DEDİ

Kadın ise o gün hasta olduğu için yataktan hiç çıkmadığını, her yıl olduğunu gibi bronşit geçirdiğini düşündüğünü ileri sürdü. Ancak kadının doktoru polis sorgusunda, kısa süre önce hızlı test yapıp pozitif çıktığını teyit etti. Doktor, kadının kendisine "Tabii ki evde kapalı kalmayacağım" dediğini de anlattı.

DNA'LAR 'NEREDEYSE YÜZDE 100 UYUMLU' ÇIKTI

Dahası, dava sürecinde yapılan bir DNA testi de kadını yalanladı. Dosyaya giren viroloji raporunda, ölen kanser hastası ile kadının yakalandığı virüsün DNA'sının uyumlu olduğu tespit edildi. Duruşmada konuşan bir uzman, bu raporla virüsü kanser hastasına bulaştıran kişinin sanık kadın olduğunun "neredeyse yüzde 100 olarak kanıtlandığını" söyledi.

YARGIÇTAN 'ŞANSSIZSINIZ' YORUMU

Geçen yaz da başkalarına kasıtlı olarak Covid-19 bulaştırmaktan üç ay ertelemeli hapis cezası alan kadın, ihmal nedeniyle bir başkasının ölümüne neden olmaktan suçlu bulundu. Kadına bu kez dört ay ertelemeli hapis cezası ve 800 euro para cezası verilirken yargıç, "Sizin için şahsen üzülüyorum. Bu tür bir şeyin yüzlerce kez yaşandığını düşünüyorum ama sizin şanssızlığınız, bir uzmanın bu enfeksiyonun neredeyse kesin olarak sizden geldiğini tespit etmiş olması" dedi.