Kanser hastası morgun yanında tutuluyor!

Haber Merkezi

Batman’da bulunan Beşiri T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 34 yaşındaki Nurettin Dayan’a, 4’üncü evre akciğer kanseri teşhisi konuldu. Dayan, Siirt’te 2008 yılında Newroz kutlamasında gözaltına alındı ve “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçlamasıyla 3 ay cezaevinde kaldı. Ardından tahliye edildi ve yargılandığı davadan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MA’nın haberine göre, Dayan’ın cezası 2012 yılında Yargıtay tarafından onandı. Dayan, aldığı ceza nedeniyle 2021 yılında tutuklandı. Geçtiğimiz yıl hastaneye sevk edilen Dayan, ciğerindeki su alındıktan sonra yeniden cezaevine gönderildi. Ağrıları devam eden Dayan, bir kez daha hastaneye kaldırılsa da tedavi değişmedi. Yemek yiyemeyen ve gittikçe kilo kaybeden Dayan, artan ağrıları nedeniyle fenalaşması üzerine yeniden hastaneye kaldırıldı, buradan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Dayan’ın avukatı Nuri Ekinci, müvekkilinin hastalığının geç teşhis edildiğini söyledi. Av. Ekinci, 2 yılı aşan bir tutukluluk sürecinde Dayan’ın birçok kez hastaneye gittiğini ancak kanser teşhisine dair bir işlem yapılmadığını belirtti.

20 GÜN TEK KİŞİLİK HÜCREDE TUTULDU

Ekinci, “Müvekkilim cezaevinde verem şüphesi ile 20 gün boyunca tek kişilik hücrede tutuluyor. Sonrasında koğuşa alınıyor. Kusma, kendiliğinden düşme yaşanıyor. Geçen ayın 22’sinde akciğerinin üzerinde bulunan sıvı madde için Diyarbakır’a Dicle Tıp Fakültesi’ne kaldırılıyor. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından patoloji sonucu bekledik. Tümör ve kanser şüphesi vardı. 2 Eylül’de çıkan sonuçta akciğer kanseri ve 4’üncü evre olduğu ortaya çıktı” diye konuştu.

Kanser olan biri için önemli olanın moral ve motivasyon olduğunu belirten Ekinci, “Müvekkilim 22 Ağustos’tan bu yana Dicle Tıp Fakültesi’nin eksi birinci katında bulunan bir koğuşta tutuluyor. Hemen yanında da morg var. Akciğer kanseri ile mücadele eden müvekkilim ailesi ile sadece bir kez o da 15 dakika görüşebildi. Müvekkilim tedavi için onkoloji bölümü veya ana binaya götürüldüğünde, 3 gardiyan 3 jandarma tarafından ve elleri kelepçeli götürülüyor. Başka işlemleri yapıldığında da bu durum yaşanıyor. Sadece kaldığı hastane koğuşunda elleri kelepçeli değil. Yani düşünün 4’üncü evrede olan bir kişi bunlara maruz kalıyor. Nasıl iyileşsin?” dedi.