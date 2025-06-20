Kanser hastası Muhammed’in evinde karne töreni; Galatasaraylı futbolcularla tanışmak istiyor

Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)- BATMAN’da, Ewing Sarkomu (Kemik veya yumuşak dokuda oluşan kanser) teşhisi konulan ve 5 yıldır tedavi gören Muhammed Yasin Serik (12) için evinde karne töreni düzenlendi. Karneyi veren Vali Ekrem Canalp, Muhammed Yasin’in Galatasaraylı futbolcularla tanışma hayalini gerçekleştireceklerini söyledi.

Fatih Mahallesi'nde oturan Selman ve Rızkiye Serik çiftçinin 3 çocuğundan ikincisi Muhammed Yasin'e, 7 yaşında Ewing Sarkomu teşhisi konuldu. Kemik kaybı nedeniyle sağ ayağı, sol ayağından 11 santimetre kısa olan ve desteksiz yürüyemeyen Muhammed Yasin, 5 yılda 6 kez ameliyat oldu. Hastalığı nedeniyle kayıtlı olduğu Fatih Ortaokulu'na gidemeyen Muhammed Yasin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Evde Eğitim Hizmetleri' uygulamasından yararlanarak eğitim aldı. Öğretmenlerinin eve gelerek ders anlattığı Muhammed Yasin, girdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda da (İOKBS) 80 sorudan 77'sini doğru cevaplayarak 488,947 puan aldı.

VALİ CANALP: GALATASARAYLI FUTBOLCULARLA TANIŞMA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Okula gidemeyen Muhammed Yasin için evinde karne töreni düzenlendi. Törene Vali Ekrem Canalp ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer katıldı. Karnesini alan Muhammed Yasin, en büyük hayalinin Galatasaraylı futbolcularla tanışmak olduğunu söyledi. Vali Canalp, Muhammed Yasin’in hayalini gerçekleştireceklerini ifade ederek, “Evladımız kendi başarısıyla hem ailesini hem de bizi de gururlandı. Bütün evlatlarımız, bütün çocuklarımız için güzel bir mesaj verdi. Yani koşullar bazen istediğimiz gibi olmayabilir. Ama koşullar ne olursa olsun eğer biz azmedersek, ucunu bırakmazsak, çalışırsak koşullar daha sonradan bize teslim olur ve sınavda en başarılı sonuçları böyle alırız ve ailemizi de gururlandırırız, Batman’ı da gururlandırırız. Vermiş olduğunuz mesaj bu oldu, çok ta güzel oldu. Çok sevindim. Şimdi bir de Muhammed Yasin’in bir hayali varmış öğrendik ki bizim evladımız Galatasaraylı futbolcularla tanışmak istiyormuş. Ben şimdi Galatasaray Kulüp Başkanımızı arayacağım. İnşallah İstanbul'a ailemizle beraber sizleri göndereceğiz. Hem de bir İstanbul gezisi olacak. Şehri de güzelce bir gezeceğiz ama aynı zamanda da inşallah futbolcularımızla tanışma imkanımız olacak. Senin bu başarını da biz herkesle paylaşmış olacağız. Her öğrencilerimize de bu şekilde bir mesaj vermiş olacağız, diyeceğiz ki hepimiz Muhammed gibi olalım, çalışalım çaba gösterelim, gayret gösterelim ve sonucunu alalım. Annemizi ve babamızı da tebrik ediyorum. Çünkü bu başarılı netice itibariyle ailenin de başarısıdır. Yani bu başarı evladımızın başarısı olduğu kadar ailenin de başarısıdır. Ailenin de vermiş olduğu destekle beraber çıkmıştır o başarı” dedi. (DHA)

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