Kanser hastasına aşı ayrımı

TEİS Başkanı Saydan, bazı kanser hastalarının grip aşılarının SGK tarafından ödenmemesine tepki göstererek “Kronik hastalık arasında ayrım yapılmamalı" dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan şunları söyledi: " SGK tansiyon, şeker gibi kronik hastaların grip aşılarını öderken, bazı kanser hastaları için bu ödemeyi yapmıyor. Aşılama, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığa yakalanılsa bile grip belirtilerinin hafif seyretmesini sağlar. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastaların grip aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Ancak, SGK kronik hastalıklar arasında ayrım yaparak, immünosupresif tedavi görmeyen bazı kanser hastalarının grip aşılarını ödemiyor. Oysa kanser tedavisi gören hastalar için grip enfeksiyonu çok daha riskli.”

TEDARİK SORUNU YAŞANIYOR

Birçok ilaçta olduğu gibi grip aşısı tedariğinde sorun yaşandığını anımsatan Saydan şunları söyledi: “Her sene tedarik sıkıntısı yaşadığımız grip aşılarında sorununa yetkililer tarafından duruma müdahale etmelerini ve hastalara yardımcı olmalarını bekliyoruz. Gripten ve diğer enfeksiyonlardan korunmada en etkili önlemlerin başında grip aşısı geliyor. Örneğin, astım, KOAH, kalp yetmezliği, hipertansiyon gibi bazı kronik hastalıklarda, grip ve soğuk algınlığı ilaçları kullanımı sonucu kalp damarlarında daralma, kan basıncı yüksekliği ve ritim bozukluğu yaşanabiliyor. O yüzden bu hastaların grip aşısı olmaları önemlidir. Vatandaşların hangi kronik hastalığı olduğuna bakılmaksızın ve aralarında ayrım yapılmaksızın bir an önce grip aşılarının tedarik edilmesi ve SGK tarafından ödenmesi şart. Çünkü aşı toplumun bağışıklık sistemini yükseltir, vatandaşın zaman, mesai kaybını önler ve tedavi ile ilaçta devlet bütçesine tasarruf sağlar.”