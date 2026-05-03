Kanser hastasına ilaç yok

Meral DANYILDIZ

Kanser, dünyada ve Türkiye'de kalp hastalıklarından sonra en çok ölüme yol açan ikinci hastalık. Erken tanı ve tedavide önemli yol kat edilse de ilaçlara erişimdeki engeller tedavi sürecini zorlaştırıyor. Tüp bebek tedavisiyle anne olduktan kısa süre sonra meme kanseri teşhisi konulan Beste Şimşek’in yaşadıkları, giderek derinleşen ilaç erişim sorununu bir kez daha gözler önüne serdi. Ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi süreçlerini geride bırakan Şimşek, tedavisinin kritik aşaması olan hormon tedavisi sırasında kullanması gereken ilaca ulaşamadığını anlattı.

“DAYANIŞMA GRUBU KURDUK”

Şimşek “Tüp bebek tedavisiyle anne oldum. Kızım henüz bir buçuk yaşındayken ve onu emzirdiğimi süreçte meme kanseri olduğumu öğrendim. O an hayatım bir anda değişti” diyerek yaşadıklarını aktardı. Zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini belirten Şimşek, ameliyat,kemoterapi ve radyoterapiyi geride bıraktığını ifade ederek, “Şimdi ise tedavimin en kritik aşamalarından biri olan hormon tedavisi görüyorum. Bu süreçte düzenli olarak Zoladex iğnesi kullanıyorum” dedi. Şimşek, son bir aydır hayati öneme sahip ilaca erişemediklerini belirterek, meme kanseri teşhisi konulan pek çok kadının da aynı sorunu yaşadığını ifade etti. Aynı hastalıkla mücadele eden kadınlarla bir araya gelerek dayanışma grubu kurduklarını söyleyen Şimşek, “Bu süreçte tanıştığım birçok meme kanseri hastası kadınla bir araya gelerek bir grup kurduk. Birbirimize destek oluyoruz ama ne yazık ki hepimizin ortak sorunu aynı: İlaca ulaşamamak. Bu durum yalnızca fiziksel değil, psikolojik olarak da büyük bir yıkıma neden oluyor. Tedavinizin devamı için hayati önem taşıyan bir ilacı bulamamak; her gün korku, kaygı ve belirsizlikle yaşamak demek” ifadelerini kullandı.

“ZAMANIMIZ YOK”

Seslerini duyurmak için imza kampanyası başlattığını belirten Şimşek, “Yetkililer tarafından tarafıma telefonla ulaşıldı ve konunun inceleneceği ifade edildi. Ancak bizim için zaman çok değerli. Biz tedavi görmek isteyen, hayata tutunmaya çalışan kadınlarız. Tek isteğimiz, doktorlarımızın uygun gördüğü tedavilere kesinti- siz şekilde ulaşabilmek. Bu ilaca erişim sorununun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Çünkü bizim için bu sadece bir ilaç değil, hayata tutunma umudu” dedi.