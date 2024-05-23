Kanser hastasına “torba” zulmü

Kayhan AYHAN

Tıbbi malzemelere gelen büyük zamlar ve hasta payının yüzde 60’a kadar çıkması büyük sıkıntı yarattı. Bu gruplardan biri de kanser nedeniyle bağırsakları alınan ve kolostomi torbasını kullanmak zorunda olanlar.

TL’nin dolar karşısındaki değer kaybıyla zamlanan bu ürünlerin ücretinin yüzde 80’ini SGK, yüzde 20’sini hasta öderken bundan vazgeçildi.

Hasta payı 60’a çıkarıldı. Fiyatı 4 bin 369 TL’ye çıkan torba için hastaların ödediği miktar 9 ayda 500 TL’den 2 bin 800 TL’ye yükseldi.

Bu hastalardan biri de G.C. Bağırsak kanseri nedeniyle önce kalın bağırsağı, daha sonra ise ince bağırsağı alınan G.C. şunları söyledi: "Kolostomi torbası ile yaşamak zorundayım. Geçen yıl ağustos ayında 500 TL olan malzemeyle son olarak 2 bin 800 TL ödedim. 10 bin TL emekli maaşı alıyorum, bu zaten kiraya gidiyor. 3 bin TL kolostomi torbası ücretini nasıl ödeyeyim? Bu bazı hastalarda 4 bin TL’ye çıkıyor. Bir an önce soruna çözüm bekliyoruz." Kolostomi torbalarına ödeyeceği pay yüzde 20’den yüzde 40’a çıktı.

Ürünün fiyatının da artmasıyla hastanın ödeyeceği miktar aylara göre şöyle yükseldi:

Haziran 2023: 500 TL

Ağustos 2023: 875 TL

Ocak 2024: 1800 TL

Mart 2024: 2100 TL

Mayıs 2024: 2800 TL