Kanser hastasının raporu var, geçerliliği yok!

Haber Merkezi

Şükrü Çatalbaş'a 14 Ağustos 2024'te 4'üncü evre kolon kanseri teşhisi konuldu. 30 Ocak 2024'te İstanbul'da Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat oldu. 2024 Aralık ayında Çatalbaş'a kanserin vücudunda metastaz (yayılma) olduğu belirtilerek, kemoterapi tedavisi önerildi.

İstanbul'daki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çatalbaş'a yüzde 88 oranında engellilik, yüzde 80 oranında ise iş göremezlik raporu verdi. Malatya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü malulen emekliliğe izin vermedi ve İstanbul Tıp Fakültesi'nden yeni bir rapor almasını söyledi. Ancak hastane, Çatalbaş’a raporu verme yetkilerinin olmadığını belirterek, rapor vermedi. Çatalbaş, sorunun çözülmesini istiyor.



