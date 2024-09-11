Kanser hastasının zorlu tedavi yolu

‘‘Sağlıkta devrim’’ olarak açıklanan şehir hastaneleri ve sağlık sistemi, yükü kaldıramıyor.

Hastanelerde uzun kuyruklar oluşurken yurttaşlar randevu bile bulamıyor. Randevu bulanlar ise defalarca sıraya girip saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

Bir kanser hastasının rutin kontrolü için birlikte gittiğimiz Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşadıklarımız da gelinen noktayı özetledi.

3 KEZ SIRAYA GİRDİ

Onkolojik kontrolleri için 6 ayda bir şehir hastanesi konumuna getirilen Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastesi’ne giden hastanın bir gününü izledik. Sabah 9.30 gibi hastaneye giden hasta, kimliğiyle randevu kaydının açılması için sıraya girdi ve yaklaşık 70 kişilik sırayı bekledi. Sıra kendine geldikten sonra girişi yapılan hasta bu kez doktorun muayeneye çağırması için bekledi. Doktor hastadan MR, mamografi gibi 3 tetkik istedi. Ardından tekrar onkoloji servisinde fiş aldı ve yine 50 kişilik bir sıra bekledikten sonra kimliğini verip bu tetkiklerin sisteme girişini yaptı.

3 AYRI GÜNE RANDEVU!

Bununla da bitmedi! Bu kez hasta MR randevusu almak için görüntüleme merkezinin yolunu tuttu. Ana binanın alt katına inen hasta bu kez MR fişi alarak randevu almak için sıra bekledi. Sıra geldiğinde ise burada randevusunu aldı. Ancak sistem 3 tetkik için ayrı günleri verdi. Randevularını alan hasta bu kez tekrar onkoloji servisinin yolunu tuttu. Burada tetkiklere göre yeni bir doktor kontrol randevusu tarihi verildi. Buradan elinde kağıtlarla çıkan hastanın kafası karışık. 4 kere daha hastaneye gidip gelmesi gerekiyor. Yaşadığı psikolojik yıpranma da her defasında daha da artıyor. İşte Şehir Hastaneleri’nde kanser hastalarına uygulanan tarife böyle. 2014’te bağırsak kanseri ameliyatı olduğunu ve kolostomi torbası takıldığını belirten hasta ‘‘2021’de büyük bir ameliyat daha geçirdim. 35 kiloya kadar düştüm. Ciddi sağlık sorunları ile uğraşırken oradan oraya savrulmak daha yoruyor’’ diye konuştu.